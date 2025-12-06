台东池上景点6大推介！「稻米之乡」小众慢活文青游 必去伯朗大道睇金黄稻穗/金城武树/稻米美食

台湾离香港只有约1小时机程，是热门短途旅游选择。若想逃离人潮、寻找小众景点，不妨直奔台东池上。位于台湾台东县的池上乡，因其得天独厚的花东纵谷地形，盛产的稻米格外饱满富弹性，被誉为「稻米之乡」，由景点到美食均离不开稻米，由风景如画的伯朗大道，到由谷仓改建的艺术馆，以及以当地盛产的稻米制作而成的美食，记者今次亲身走访，推介6大必访景点及美食，带大家来一趟慢活之旅。由台北车站出发乘搭火车约4小时，或从高雄出发只需2小时即可到达池上，沿途更可饱览车窗外东海岸的风光，景色如画。记者今次亲身走访，推介6大必访景点及美食，带大家来一趟慢活之旅。

台东池上景点6大推介！「稻米之乡」小众慢活文青游

游池上，必定不能错过最著名的地标「伯朗大道」。伯朗大道享「台湾最美自行车道」之美誉，全长约2.2公里，呈S字形状的天堂路两旁环绕著金黄稻浪与青山，景色如诗。骑行伯朗大道是体验池上的最佳方式，全程平坦适合全家出游，需时1至2小时游览，沿途金色稻穗随风摇曳、一望无际，美景处处。

每到10月至11月秋收季节，当稻穗成熟，便是伯朗大道最引人注目的时刻，一望无际的稻田黄金稻浪随风摇曳，更成为每年一度「池上秋收稻穗艺术节」的表演舞台。今届池上艺术节已于10月25日至26日完满举行，邀请到台湾表演艺术团体「优人神鼓」与金曲奖歌手桑布伊首度携手合作，呈献以《我回来了—做一部作品给自己的灵魂！》为主题的表演，两日表演共吸引5000人入场。

大道上最吸睛的便是「金城武树」，一棵茄苳树因2013年金城武拍摄长荣航空广告而爆红，现官方称「奉茶树」，成为游客来到伯朗大道必定朝圣的景点之一。周边还有天堂路秋千与画框景观，适合文青拍照留念。

池上伯朗大道

地点：台湾台东县池上乡伯朗大道

开放时间：24小时开放

电话：089-862041

交通：

搭乘台铁至池上车站，沿中正路至中山路(台9线)右转，直行约500公尺左转进入中东二路(197县道)续行约3公里转入伯朗大道；搭乘东台湾客运8161、8163、8165、8166次公车，于池上站下车，沿台9线南下直行约500公尺左转进入中东二路续行约3公里转入伯朗大道。

若乘搭台铁前往池上，一到埗便已踏入极具特色的池上车站，车站建于1924年，至今已有百年历史，于2017年经改建，打造成现场具有历史感的谷仓外形。

呼应在地稻米文化及「池上米乡」的称号，成为池上旅行的第一道风景线。车站以「米丰馔香」为主题，采用透光玻璃与木饰板墙。

以及挑高的圆弧造型柱子，为车站大厅带来开扬的空间。

车站外广场设有水牛雕塑与草地，户外墙面是「池上驿艺廊」，展出在地艺术画作，适合驻足欣赏。许多游客在此租借单车，启程伯朗大道之旅，车站内还有伴手礼店，贩售池上米与纪念品。

池上车站

地址：958-003 台东县池上乡福文村铁花路30 号

营业时间 06:00~23:30

门面石墙刻「池上书局」四字。

池上书局开业于1955年，至今屹立60余载，经历三代传承，是池上当地第一间的实体书店。

书局不仅贩售书籍，还举办故事会、艺文活动，连结社区与外界，经过不妨进入书局看书，感受当地文青气息。

池上书局

池上谷仓艺术馆位于池上火车站旁，由当地居民的60年老谷仓改建而成，馆内保留原始结构，外围选用落地窗，为老谷仓保留通透性，更引入环境自然光，成为慢活之旅的亮点。

艺术馆不定期举办平面及多媒体艺术展览，更邀请国内外艺术大师举办讲座，让艺术馆不仅是保留乡土记忆的纪念馆，亦是串联在地文化与国内外艺术风潮的重要艺文基地。近日正举行《相遇‧相知‧相疼惜─吴清友先生纪念展》，展出已故诚品书店创办人吴清友的精选作品。展场一隅更特别布置如诚品书店般的角落，书柜所陈列的书籍皆为吴清友先生生前所珍爱与推荐，映照其以阅读陪伴日常的精神世界，各位文青不妨把握展期到访。

池上谷仓艺术馆：《相遇‧相知‧相疼惜─吴清友先生纪念展》

日期：2025年10月24日至2026年4月5日

时间：10：30-17：30（星期一、二休馆）

地址：台东县池上乡中西三路6号

电话：089-862-089

门票：全票台币50元；优惠票台币20元

说起池上美食，米之间必定榜上有名，由当地农会将闲置多年的旧谷仓，改建成米制品及豆制品的主题餐厅，餐厅内部沿用了早期的木制装潢，保留了传统木制仓库结构的建筑美感，充满文艺气息。

餐厅供应一系列以池上米为主角的美食，除了必定要品尝口感弹牙香甜的池上香米饭外，亦必试米制「米谷盐可颂」，店员推介夹入梅干扣肉同吃，外脆内软的米谷盐可颂吸收扣肉油脂，米香与肉汁完美交融。另外豆制品亦是池上特产，必试「尝长韭久碧玉羹」，即是加入豆浆制成的蒸蛋，豆香满溢，质地滑溜，佐饭一流！至于豆浆霜淇淋带有浓郁豆香，冰凉滑顺，最适合成为饭后甜品。

豆之间/米之间

池上另一米食亮点位于池上车站旁的BIKE De Koffie，专卖以池上米制作的贝果，特意融入在地稻米，口感松软有嚼劲，口味多样如Oreo、紫心地瓜、海盐胡椒、蜜香红茶等，米贝果配搭果酱同吃再呷一口手工咖啡，加上日系小屋装潢气氛惬意，享受慢活一刻。

BIKE De Koffie可以称得上是当地最具人气的小店之一，米贝果每日新鲜出炉后4小时便售出200个，极受欢迎，若想品尝，来访前建议先透过官方专页预留，亦可带走当作手信。

BIKE De koffie 米贝果