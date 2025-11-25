海洋光谱号海上圣诞假期开幕！设互动体验/限定美食/沉浸式乐园 香港出发航线玩尽圣诞/跨年

想趁圣诞长假出游，不妨来个海上假期！皇家加勒比游轮旗下「海洋光谱号」正式重返香港母港，展开一系列精彩主题航程，多达12条由香港出发的航线，由短途至长途都有，而且涵盖圣诞跨年双旦庆典，亦特别推出圣诞主题活动，船上不但全面换上圣诞节庆装饰，更有不少节日互动体验，营造出浓厚的节日氛围！

海洋光谱号海上圣诞假期开幕！设互动体验/限定美食/沉浸式乐园

随著「海洋光谱号」抵港，船上已全面换上圣诞节庆装饰，从皇家大道到中庭甲板，处处悬挂巨型红白拐杖糖与闪烁灯饰，节日气氛浓厚。船上亦提供节日互动体验，登船首日，旅客有机会在「皇家大道」与圣诞老人合影，并参与「Jamie’s Italian」的姜饼人曲奇手工制作活动，制作专属节日礼物。

圣诞当然不少得应节美食，船上多间餐厅均有限定美食登场。包括「咖语茶道」特别推出三款风味热朱古力，搭配圣诞主题热饮杯；而「Chops Grille 美式扒房」与「Jamie’s Italian」亦同步推出节日限定菜单，让旅客从登船首刻起，尽享节日飨宴。

香港出发航线玩尽圣诞/跨年

「海洋光谱号」将于2025年11月23日至2026年1月23日期间，再次以香港为母港展开新航季。提供多条主题航线，包括2晚「Turn up the Weekend」音乐主题航线：旅客可在「Music Hall」随音乐摇摆，或于午夜派对中尽情狂欢，享受动静皆宜的短途假期；5晚冲绳・石垣岛航线：深度探索琉球文化与美食，旅客将有充足时间体验冲绳的世界遗产与石垣岛的原始自然风光；5晚越南岘港深度体验航线：畅享「暖冬」海岛度假，船上办理越南落地签证，便捷无忧，并提供四条精选岸上行程，包括巴拿山缆车与会安古镇探索；9晚「圣诞启航」主题航线：为期9晚的圣诞航程将带领旅客沉浸于海上圣诞乐园，享受一站式节庆体验，打造难忘的海上假期。

海洋光谱号2025-26 航程表

出发日期 航程 2025年11月23日 11晚日本：福冈、境港、舞鹤、金泽、佐世保 2025年12月4日 5晚日本：冲绳、石垣 2025年12月9日 5 晚越南：真美（过夜） 2025年12月14日 5 晚日本：冲绳、石垣 2025年12月19日 2 晚：周末海上派对 2025年12月21日 9 晚日本：福冈、长崎、熊本、鹿儿岛 2025年12月30日 5晚日本：冲绳、石垣 2026年1月4日 5晚日本及台湾：冲绳、台北 2026年1月9日 2 晚：周末海上派对 2026年1月11日 5 晚越南：真美（过夜） 2026年1月16日 2 晚：周末海上派对 2026年1月18日 5 晚日本：冲绳、石垣

海洋光谱号 设逾20间餐厅/360度观景舱 畅玩甲板跳伞/空中杂技表演

皇家加勒比游轮作为全球领先及⾹港母港营运历史最悠久的游轮品牌，获《Travel Weekly》读者选择奖中连续22年被评为「最佳游轮公司」，拥有25万多吨、全球最大游轮「海洋标志号」及「海洋星际号」。当中「海洋光谱号」更是专为亚洲市场设计，造价100亿港元，设有共2,137间客房，载客量逾5,600人，总吨位达16.8万吨，即使遇上不稳定天气，邮轮船体仍然十分稳定，不需担心晕船问题。

海洋光谱号设有超过20间供应全球美食的餐厅与酒吧，包括Jamie’s Italian意大利餐厅、Sorrento’s Pizza意式薄饼、Teppanyaki日式铁板烧餐厅、Chop’s Grille美式扒房、Wonderland仙境坊创意料理，亦有主餐厅及自助餐厅，餐饮选择相当丰富，满足不同口味。

海洋光谱号为各年龄层提供各式各样的精彩体验，提供多款以顶尖科技而设计的独特玩乐设施，旅客都可一一玩尽，不可错过全玻璃建构的「北极星」观景舱，可由海拔 300 呎高处 360 度俯瞰海洋景观，相当震撼。喜欢刺激感的客人，可以挑战「甲板跳伞」，可感受「飞」一般无重力自由落体快感，以及可在模拟冲浪器上尽情挑战海浪的「甲板冲浪」；「海上多功能运动场SeaPlex」结合多种运动体验，可畅玩镭射对决Laser Tag、碰碰车、篮球等运动。船上还有多个精彩的表演节目，旅客均可以在「皇家剧院」 及「270度景观厅」提供多元化的顶级表演，从音乐表演到空中杂技，一应俱全。

资料及图片来源：官方提供