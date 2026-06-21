内圈捕影│「捷足奔驰」神生步爽

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「捷足奔驰」助手踱两圈，目光锐利神生步爽，毛色油润悦目，有进无退弗到震。「你知我得」助手踱一圈，淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实外观驷正，仍具好感未见走样。

「品德宝宝」助手踱一圈，步密密轻松完成，步顺爽劲神色畅旺，暗火展现身又靓，抖够操足仍勇。「胜在当下」助手踱一圈，愈来愈放松，汗湿唔多，神态专注目光集中，马身实净现线条，予人好感。

「北海盗」助手踱一圈，试来精神爽利，老马有火好现象也，毛色悦目乌卒卒，正值勇境不逊胜时。「时时精准」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，毛色鲜明润泽，神态自若，伤愈操足不俗。

可靠大师暗火涌现

「可靠大师」运步如轮神采奕奕，依然勇锐好吸引。

「东方魅影」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓有条线美，火气又好坠手起劲，状态长期出色。「可靠大师」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，依然勇锐好吸引。

「顽童」助手踱一圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收得好壮，踏上正轨。「川河帅驹」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺俐落神态对办，力度好过之前，有点进展态况冒升。

谢锋