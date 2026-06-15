沙田早晨│「金风万里」桂神急交代

桂福特踏入季中之后成绩徘徊不前，直至五月三十一日终于凭「共建世界」打破闷局，到了刚周六则胜出「侦探传奇」，似乎桂厩攻势又再发动，未来赛事当有看好必要，其中「金风万里」更要特别留意，减分已多且年轻力壮，加上昨朝出跳桂神跟出跟入，相当肉紧。

凌登成哥追问倍紧张

昨朝「凌登」出跳沈集成份外紧张，课后接马并向鞍上人追问。

马季尚余八次赛事，最精彩就是冠军练马师之争，曾一度领先的沈集成，最近已被方嘉柏和廖康铭赶过，成哥当然要谂谂计仔，正如昨朝表现落力，大部份骑练都未有到场，成哥却依旧现身，每批马出跳追随左右，而当「凌登」出跳佢更份外紧张，课后接马并向鞍上人追问。

