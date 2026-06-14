晨光追击│「坚先生」充满星味

昨朝出跳的马匹并非太多，弗马自然极少，而且甚少骑师到场操马，现将操练过程报导如下。

「坚先生」戴头罩由田泰安跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，试来精神爽利，持续有进且充满星味。「幻影旋风」副练拍「洛河」助手跳两段，前驹戴眼罩，带点均速但过步畅顺，更重要肯转脚，神采奕奕饶具好感，后驹戴面箍，力度更见充沛，马身好实净，弱马持续操得更是好事。

「金胜名驹」戴眼罩及头罩由助手跳两段，精神饱满饶具朝气，毛色现光泽，比起上仗更吸引。「官金骐」廖康铭跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，转仓后更醒佳态洋溢。

「红爱舍」助手跳一段，展步流畅神态畅旺，皮光肉滑马身札实，未见低落。「本能」戴眼罩及头罩由助手跳两段，唔起眼变得起眼，步顺开扬有力，赢开特别醒持续进步。

烛光晚餐长期呈勇

「烛光晚餐」神情专注步伐稳健，力度保持有余。

「渡月桥」戴头罩由田泰安跳两段，竖尾走然而无分心，步顺开扬双目有神，灰马身壮实净现线条。「烛光晚餐」戴头罩由助手跳两段，神情专注步伐稳健，力度保持有余，马身喼得靓，长期呈勇。

「焦点」助手跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，火气未减半分，持续态勇。「天天同乐」戴头罩由助手跳两段，重口马一贯捉实，出脚爽劲有力，过终点后余势尚可，近况对办。

「电讯骄阳」戴头罩由助手跳两段，依旧跳来似样似样，身轻步挺有活力，长在勇境体力充沛。「穿甲战鹰」戴头罩由副练跳两段，好坠手火气好，翻步急劲有力，外观靓得很，弗到不得之了。

「同心同乐」助手跳两段，按住顺走尚算轻松，身亦够粗壮，神色甚佳一直见好。

兆文

