沙田早晨│「潮州高球」骑练密斟

班德礼近季成绩平稳，今季已有三十四场头马，距离前季个人最高三十九W只差五场，为了突破一定全力以赴。虽然今战班德礼坐骑不多，但嫡系马「潮州高球」一定要昅实，尤其昨朝班仔同罗富全走埋一齐密斟，以上动静已连续两朝出现。

潘顿重视「文明战士」

叶楚航刚周日凭「天比高」及「支付之父」起孖，手风正顺；今次日赛，叶厩续有匹恶马，应可延续胜缆。

强配潘顿的「文明战士」，不只跑番上名路程泥地千二米，并且得到潘顿垂青；最有睇头系潘顿近期三番四次亲操，包括昨朝替其出试，重视到极。

「利高八斗」安仔长气

「利高八斗」昨朝试跑亦成为焦点，田泰安到场即为其出试，之后同姚本辉倾咗好耐，甚至一齐走去烽火台续斟，看来志不在小。

「八斗」系马成绩优异，当中「运高八斗」赢了五W；「财高八斗」和「富高八斗」则各赢三场。

而最新一匹「利高八斗」，在港三战全部上名，昨朝试跑亦成为焦点，田泰安到场即为其出试，之后同姚本辉倾咗好耐，甚至一齐走去烽火台续斟，看来志不在小。

辉哥亲接「乐胜天下」

讲开姚厩马，亦要留意「乐胜天下」，昨朝大约六点十五分由周俊乐亲试，稍留后追上反应甚佳；姚本辉一贯紧张，出跳时在烽火台监督走势，课后更走落隧道底接马，并向乐仔追问，动态肉紧不已。近期乐仔手风大顺，「乐胜天下」当然要继续看好。