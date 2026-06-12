晨光追击│ 「魅力知耀」火旺力足

不少马匹留待昨朝试跑，当中不乏勇马，其中潘顿操马不少表现积极，现将操练过程报道如下。



「包装福星」戴头罩由潘顿跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，试来精神爽利，持续态勇神态威武。

「魅力知耀」戴头罩由田泰安跳一段，沿途紧缰抽实，坠手火旺力足，步幅开扬长期见锐。

「星球勇士」戴头罩由艾道拿跳一段，论态尚有不足，毛色未够靓，然而颇淡定且台型出众。

「乐胜天下」周俊乐拍「你知我得」跳三段，一直落后末段追上，神态活跃走势硬朗，仍在勇境无走样。

「利高八斗」田泰安跳两段，有点懒性但力度唔错，马身更实净，毛色愈来愈润泽。

「文明战士」戴头罩由潘顿跳两段，神情专注步伐稳健，力度持续提升，保持上佳进度。

「樱花酒杯」戴头罩由何泽尧跳两段，从容不迫轻松完成，大步顺轻快身壮结实，佳态保持有余。

「兴驰千里」戴头罩由杨明纶跳两段，四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势，有火有力气势未减。

「泰力」(图) 戴头罩由黄宝妮跳两段，含枚俯首口劲收敛，落脚稳力贯注，神采奕奕佳态洋溢。

「你知我宝」戴头罩由布文跳两段，火猛走势硬朗，身靓好薄皮，持续有进锋芒毕露。

「泰力」戴头罩由黄宝妮跳两段，含枚俯首口劲收敛，落脚稳力贯注，神采奕奕佳态洋溢。

「卓越蒨锋」戴头罩由助手跳一段，神色好过之前，马身亦收壮了，伤愈理想饶具好感。

「巴闭精」戴头罩由潘顿跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。

「建测精英」戴头罩由助手跳一段，有汗湿但唔心急，出脚爽劲有力，外观对办身够壮。

「瑞祺威枫」戴眼罩及头罩由助手跳两段，重口改不了，论态极之出色，身靓毛色悦目抢镜。

兆文