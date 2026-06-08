沙田早晨│「豪迈先登」航哥又教路

叶楚航刚战成绩极佳，凭住「天比高」和「知付之父」起孖，在季内首次黄昏赛有个好开始，今朝航哥跑道一开立即露面，未几今次参战马「豪迈先登」到大圈出跳，航哥一贯紧张，出跳前到跑道口向鞍上人教路，出跳时不只金晴火眼昅实，并且亲自打表计时。

罗厩双雄潘顿好肉紧

潘顿今朝先试「美丽登场」，十分钟后再跳「追风」，课后更同罗富全倾好长时间。

所谓成功非侥幸，潘顿除了骑功超卓，亦非常勤力，今朝足以证明，五点半已现身操马，也是最早露面的外籍骑师，全朝匹上匹落操马多匹，首两匹出试马最抢镜，先试「美丽登场」，十分钟后再跳「追风」，不只落足心机考验，课后潘顿更同罗富全倾好长时间。

蔡厩孖宝仓主有启示

今朝蔡约翰安排「健康快车」和「幸运同行」出跳，惯例走出公众席对开空地督操。

今朝五点四十分，蔡约翰安排「健康快车」和「幸运同行」出跳，老蔡相当积极，惯例走出公众席对开空地督操，之后走去机坪口再睇马，并再跟住牠们返入马房，睇番「健康快车」来到今战才首度出争谷草，「幸运同行」则上仗获亚近况出色，两驹均有看好必要。

龙又生骑练上网睇片

希威森今朝亲身主试「龙又生」，之后更到烽火台揾吕健威密斟兼上网睇片。

吕健威今次只出马三匹，其中「红钱到」和「巴闭王」今朝五点半就出跳，两驹均交由助手考验，相对之后六点出试的「龙又生」，指定希威森亲身主试，显示了后驹的特别地位，事实上森仔亦相当积极，出试时小心翼翼，之后更到烽火台揾吕健威密斟兼上网睇片。

太子拍跳安排好少见

今朝「太子」安排拍跳，仲要课前课后伍鹏志都跟实。

伍鹏志开仓时间唔耐，但之前三季平均一季赢五十场，前季更差点胜出冠军宝坐，由于今季战绩大幅下滑，去到季尾当全力追数，正如近两次田战都交出胜仗，今次最要留意「太子」，事关伍厩马试跑大多进行单跳，然而此驹昨今朝竟安排拍跳，仲要课前课后皮耶都跟实。

晶晶日上乾坤圈似样

「晶晶日上」和「乾坤圈」今朝出跳时候，郑俊伟企在栏边睇到实，副练梁明伟就用手机拍低过程。

郑俊伟要多取一W才毕业，近期明显肉紧得多，刚战出马多达八匹，可是悉数败兴而回，至于今战就出马三匹，能否赢马补数要跑过至，但今朝「晶晶日上」和「乾坤圈」出跳时候，米高哥企在栏边睇到实，副练梁明伟就用手机拍低过程，正是练者一贯搏杀动静。

