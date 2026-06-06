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内圈捕影│「东方宝宝」暗火展现

晨操动态
更新时间：15:15 2026-06-06 HKT
发布时间：15:15 2026-06-06 HKT

差不多全部参战马今朝到内圈出试，勇马多不胜数，现将操练报导如下。

「东方宝宝」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，近况出色相当吸引。「风起云涌」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净神态活泼，一直在上佳水准。

「久久为军」助手踱一圈，神情专注双目有神，步挺顺畅有弹力，毛色亮丽悦目，朝气勃勃极具好感。「保罗辉煌」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，灰马身靓有条线美，毛色更呈现姻脂红，确认踏上正轨。

部族高手神生步爽

「部族高手」双耳烔烔目光锐利，持续态勇好体力。
「部族高手」双耳烔烔目光锐利，持续态勇好体力。

「部族高手」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，持续态勇好体力。「明德辉煌」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，神色活跃情绪稳定，马身收得壮，而且力度不断增强。

「好好恋爱」助手踱一圈，惯性有点抢口，但表现精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，外观好马身胀卜卜。「得道猴王」助手踱一圈，运步如轮双耳烔烔，神生步爽充满朝气，身壮毛色立立令，去番最佳时候。

「巴基之胜」助手踱一圈，担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，马身实净现线条，抖够操足饶具朝气。「一世美丽」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度贯注，长期呈勇锋芒毕露。

谢锋

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