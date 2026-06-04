内圈捕影│「扶摇势劲」神态活泼

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「扶摇势劲」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，身仍壮步轻爽，神态活泼力充足，打仔恶马长期见好。「日出东方」助手踱一圈，愈见收敛汗湿唔多，跑姿顺畅落脚轻巧，马身喼得靓，勇锐之势不断进步。

「星月飞云」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺开扬并展现暗火，近况极之出色。「杰出雷霆」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神采飞扬充满朝气，再进一步。

「天天更好」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽身好粗壮，锐气正盛佳态洋溢。「明德辉煌」助手踱一圈，比前放松得多，情绪不断改善，身收靓展现线条美，步顺轻快弹力足够。

大利好运暗火展现

「大利好运」唔急唔抢气定神闲，依然勇锐无疲态。

「大利好运」助手踱一圈，唔急唔抢气定神闲，马身保持实净，暗火展现双目有神，依然勇锐无疲态。「始终如一」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，大马够轻身，转仓操足大有进展。

「超加加」助手踱一圈，神色明显好过之前，火气亦然，马身实净毛色现光泽，重拾勇态朝气勃勃。「勤德天下」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，神采奕奕仍具好感。

谢锋