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内圈捕影│「红运光辉」神态自若

晨操动态
更新时间：15:15 2026-05-30 HKT
发布时间：15:15 2026-05-30 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「锐行星」助手踱两圈，变得收敛接受操控，马身收得壮，神色吸引之余，力度一课课增强，进度好。「鸿图新星」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，毛色油润生光，今季最弗一次。

「天天耍乐」助手踱一圈，一向有点急口，步顺爽劲神态畅旺，过步轻爽力度亦够，近况相当不俗。「红运光辉」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若，身靓力度充足，走势爽朗有力，进度愈见理想。

「佰胜金龙」助手踱一圈，试来精神爽利，神态活跃朝气勃勃，火力不俗外观又靓，大熟大勇境界。「首饰天空」助手踱一圈，全程担高头走，样子极之神气，步顺力雄火气充裕，身更壮，勇锐无比。

龙傲绫罗弗到漏油

「龙傲绫罗」赢开充满了气势，神情专注目光如炬。
「龙傲绫罗」赢开充满了气势，神情专注目光如炬。

「龙傲绫罗」助手踱一圈，赢开充满了气势，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，朝气旺盛弗到漏油。「幸运有您」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽贯注力足，马身实净毛色靓，老当益壮保养出色。

「都灵冠星」助手踱一圈，极之放松表现淡定，神态专注目光集中，马身仍靓好札实，一直在上佳水准。「跨境宝马」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足火气涌现，身靓外观吸引，态勇及锋而试。

谢锋

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