内圈捕影│「领航多福」大有进展

由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试不太多。

「精算暴雪」助手踱一圈，姿态从容，步挺开扬贯注力足，身唔瘦好饱满，神采奕奕蓄势待发。

「表之宇宙」副练踱一圈，马身壮到不得了，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，今季最弗一次。

「喜劲劲感」助手踱两圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，近况出色极具好感。

「活力拍档」助手踱两圈，神情专注目光如炬，身收靓全身肌肉，神色活跃火气不弱，打仔马长期见勇。

「领航多福」助手踱两圈，神情集中汗湿唔多，跑姿顺畅落脚轻巧，马身愈收愈靓，状态好有进展。

「伶俐骉驹」(图) 助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退勇况依然。

「伶俐骉驹」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退勇况依然。

「禾道丰」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，观感好过之前。

「文明福星」助手踱两圈，重口马一贯捉到实，步顺有力神色畅旺，火力未减半分，佳态保持有余。

「禾道威」助手踱两圈，双目有神朝气勃勃，马身保持粗壮，肌肉结实毛水鲜明润泽，勇况未减半分。

「鹊桥飞升」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身更札扎现线条，胜后再进一步。

谢锋