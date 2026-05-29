Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「领航多福」大有进展

晨操动态
更新时间：01:00 2026-05-29 HKT
发布时间：01:00 2026-05-29 HKT

由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试不太多。

「精算暴雪」助手踱一圈，姿态从容，步挺开扬贯注力足，身唔瘦好饱满，神采奕奕蓄势待发。

「表之宇宙」副练踱一圈，马身壮到不得了，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，今季最弗一次。

「喜劲劲感」助手踱两圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，近况出色极具好感。

「活力拍档」助手踱两圈，神情专注目光如炬，身收靓全身肌肉，神色活跃火气不弱，打仔马长期见勇。

「领航多福」助手踱两圈，神情集中汗湿唔多，跑姿顺畅落脚轻巧，马身愈收愈靓，状态好有进展。

「伶俐骉驹」(图) 助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退勇况依然。
「伶俐骉驹」(图) 助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退勇况依然。

「伶俐骉驹」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退勇况依然。

「禾道丰」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，观感好过之前。

「文明福星」助手踱两圈，重口马一贯捉到实，步顺有力神色畅旺，火力未减半分，佳态保持有余。

「禾道威」助手踱两圈，双目有神朝气勃勃，马身保持粗壮，肌肉结实毛水鲜明润泽，勇况未减半分。

「鹊桥飞升」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身更札扎现线条，胜后再进一步。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 关爱队、分委会席位亦不保
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 民政署：接获辞任关爱队及分委会通知
社会
6小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
8小时前
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗后请辞 首度鞠躬道歉 拭泪：想同同学讲「唔好学我」
社会
5小时前
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
13小时前
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
影视圈
11小时前
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
时事热话
11小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
16小时前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
18小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
8小时前
房委会第三季推「特快公屋编配」 首次一并推售绿置居及租置单位
社会
12小时前