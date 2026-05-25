晨光追击│ 「小霸王」走势硬朗

虽然是周日晨课，但昨朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报道如下。

「跨境骏马」戴眼罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感极佳。

「小霸王」戴眼罩由助手跳两段，扣住走神态轩昂，走势硬朗有力，外观又靓身壮色润，确认回勇。

「友得盈」戴头罩由助手跳两段，按住走得唔快，姿态好轻松，身扎实毛色靓，近况出色。

「飞轮霸」助手跳两段，马身靓呈现线条美，神态活跃有朝气，一直在上佳水准。

「幸运愉快」戴头罩由助手跳两段，出脚爽劲有力，过终点后余势又劲，朝气旺盛佳态洋溢。

「加州勇胜」戴眼罩及头罩由副练跳两段，精神饱满极具朝气，力度保持有余，身壮实净，新胜佳态保持。

「纳百川」拍「浪漫老挝」助手跳两段，同样戴头罩及面箍，前驹试来不徐不疾，论态及格有余，身够轻步顺畅；后驹年纪虽老，却跳来系威系势，主动抢走全程紧缰捉实，火气极佳。

「爆出美丽」助手跳两段，戴面箍，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，出脚爽劲，一直在勇态。

「关键所在」戴头罩由助手跳三段，落脚整齐有力，马身保持实净，仍在勇境无疲态。

「香港仔」助手跳两段，戴头罩及面箍，按住顺走姿态轻松，身轻步挺有活力，勇锐之余持续进步。

「八骏巨升」戴头罩由钟易礼跳两段，肯转脚且暗火涌现，力度更提升不少，久沉马重踏正轨。

「建测精英」戴头罩由副练跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，毛色愈见润泽，观感胜前。

「过关勇士」戴头罩由助手跳两段，外观唔错身够饱满，落脚整齐有力，神采奕奕予人好感。

兆文