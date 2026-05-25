内圈捕影│ 「马力」佳态洋溢

不少周三战马昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现摘录如下。

「逍遥人生」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，有进无退好省镜。

「至合拍」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，神态活跃充满朝气。

「风采人生」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身结实毛色靓，神采奕奕一直见好。

「开心三多」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，坠手暗火展现，仍在勇境充满好感。

「魅力知耀」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，大马完全唔重身，论态长期见好。

「川河动驹」助手踱一圈，毛色立立靓，马身仍靓好实净，过步轻爽力度亦够，仍在勇境体力充裕。

「颂星」助手踱一圈，出脚轻巧力度贯注，双目有神走势爽劲，马身好壮毛色亮丽，状态相当理想。

「马力」助手踱一圈，急口马小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度充沛，朝气旺盛佳态洋溢。

「穿甲金鹰」助手踱一圈，马身好靓极之粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬有力，胜后再进锋芒毕露。

「星之愿石」助手踱一圈，愈见放松，情绪不断在改善，神态集中出脚爽劲有力，马身实净有线条美。

谢锋