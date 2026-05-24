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内圈捕影│ 「逍遥骑士」新胜犹勇

晨操动态
更新时间：00:01 2026-05-24 HKT
发布时间：00:01 2026-05-24 HKT

大多周日参战马昨朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现摘录如下。

「一世美丽」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，马身靓有条线美，双目炯炯有神，充满朝气佳态洋溢。

「冷娃」助手踱一圈，愈见收敛接受操控，缰口问题亦改善埋，毛色靓马身壮，神采奕奕誉满栏边。

「健康愉快」助手踱一圈，担高头走极具朝气，步顺力雄火气充裕，马身壮且呈现条线美，老马保养得宜。

「黄金骑士」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若，马身靓力度充足，走势爽朗有力，佳态保持有余。

「仁仁有余」助手踱两圈，身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，操足而临火旺神生。

「逍遥骑士」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现马身又靓，新胜犹勇有进无退。

「包装天王」助手踱两圈，充满了气势，神情专注目光如炬，身靓实净全身肌肉，更加省镜勇况十足。

「表之浩瀚」助手踱一圈，大大步试得轻松，外观靓身色俱吸引，步挺轻快贯注力强，单讲状态好弗。

「隋我同来」助手踱一圈，神情专注双目有神，马身结实毛色亦靓，步爽力度充足，今季最弗一次。

「神驹马灵」助手踱一圈，步伐稳健力度未减，马身靓有条线美，毛色油润悦目，持续勇锐未见疲态。


谢锋

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