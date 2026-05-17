晨光追击│「加州活力」精神奕奕

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都试跑，现将操练过程报道如下。

「东来欣赏」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉结实，佳态保持有余。「加州活力」戴眼罩及头罩由助手跳两段，精神奕奕饶具朝气，力度保持有余，马身好扎实。

「辣得金」戴头罩由助手跳一段，神情专注步伐稳健，步顺轻快身壮结实，状态一直见好。「财将」钟易礼跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，毛色比前更靓有进无退。

「太行美景」戴头罩由助手跳三段，带点均速但过步畅顺，更重要肯转脚，精神爽利不断进步。「本领非凡」戴头罩由助手跳两段，按住轻松走过，步轻巧且力度好够，毛色油润悦目。

「鸿图新星」助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感极佳。「凝聚美丽」戴头罩由助手跳一段，慢速轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神态对办无走样。

「至尊瑰宝」戴头罩由梁家俊跳一段，慢速完成用暗力拉实，神色好火力够，唞够重新振作。「越骏齐欢」戴头罩由梁家俊跳三段，比前淡定得多，无咁抢口，力度持续提升，有显著进步。

雷神太保走势硬净

「雷神太保」力度未减半分，勇况有增无减。

「雷神太保」戴眼罩及头罩由助手跳一段，力度未减半分，身喼得靓走势硬净，勇况有增无减。「俏眼光」戴头罩由助手跳两段，步伐爽朗劲度未减，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。

「喵喵怪」戴眼罩由助手跳两段，马身仍靓呈现线条美，神态活跃有朝气，依然省镜无疲态。「天天同乐」戴头罩由助手跳两段，神态专注火力俱备，身靓好薄皮，比起上仗更加吸引。

「勇霸龙」助手跳一段，有一股蛮劲要捉实，马身壮健出脚爽劲，火力更盛好吸引。

兆文