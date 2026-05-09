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晨光追击│「胜在当下」步幅开扬

晨操动态
更新时间：19:00 2026-05-09 HKT
发布时间：19:00 2026-05-09 HKT

虽然一度雨势甚大，但今朝仍有不少参战马出跳，更不乏勇马，现将操练报道如下。

「金牌活力」戴头罩由副练跳两段，精神饱满出脚俐落，身壮唔瘦毛色又靓，依然省镜。「胜在当下」戴眼罩由田泰安跳两段，步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利，前所未见省镜。

「锐目」戴头罩由潘顿跳一段，神态专注火力俱备，身壮肌肉展现，胜后更进好吸引。「准希望」戴头罩由助手拍「闪电武士」、「幸福约定」跳两段，跳来似样似样，身轻步挺有活力，大有进展。

「风云」助手拍「洛河」跳两段，戴头罩及面箍，神色好过之前，力度愈见充沛步挺开扬，确认弗番晒。「志满同行」戴头罩由潘顿跳两段，沿栏紧缰抽实，坠手有暗火，步阔力劲身又壮，弗到震。

「满洛城」戴头罩由助手跳一段，慢速完成愈见听话，翻步爽朗力充裕，细马身壮新胜醒神。「竞骏非凡」戴头罩由助手跳一段，按慢走姿态轻松，走势硬朗劲力保持，身壮色润持续态勇。

「丰辰」戴头罩由助手跳两段，神情集中步伐轻快，身札实毛色有光泽，力度亦未减半分。 「电讯骄阳」戴头罩由助手跳一段，从容不迫走过，，马身茁壮毛色深润，神采奕奕观感唔差。

常常感恩展现朝气

「常常感恩」眼神炯炯身壮又干爽，状态出色不逊赢马时。
「常常感恩」眼神炯炯身壮又干爽，状态出色不逊赢马时。

「常常感恩」艾兆礼跳两段，眼神炯炯展现朝气，身壮又干爽，状态出色不逊赢马时。「博爱先锋」助手跳两段，戴头罩及面箍，担咇俯首好专注，步顺神态旺，仍具好感保养得宜。

「金发盛世」戴头罩由霍宏声跳两段，平稳走过力度唔错，外观亦无问题，单讲状态不俗。「胜多多」助手跳一段，神色比之前好，不过火气好一般，未复锐利。

兆文

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