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沙田早晨│「星辰千帅」骑练密密斟

晨操动态
更新时间：00:19 2026-05-08 HKT
发布时间：00:19 2026-05-08 HKT

昨朝第二位现身的外籍骑师是奥尔民，五点三十七分出现的他先试黎厩「冷娃」，意味着此人马将会再度合作，名副其实失而复得。接住十分钟后阿民再试「星辰千帅」，马匹今课跳来聚精会神表现唔错，更吸引是之后空档，阿民特意走上烽火台二楼揾贺贤商讨大计。

吕厩三驹潘顿好服侍

潘顿昨朝五点半就出现，亦系最早现身外籍骑师，佢老哥一出现就试四匹吕厩马，全属周六参战分子，顺序「龙傲凌罗」、「烈进驹」、「全能战士」及「手机表劲」，出试时小心翼翼，之后耙地时仲走到烽火台揾吕健威，当时两人密密斟，更上网睇片做功课。

「电子腾飞」浩仔亲踱步

昨朝布浩荣五点九到场首试沈厩战马「千禧龙」，十分钟后再试伟厩「电子腾飞」(图)，后驹特别在只在大圈进行踱步，难得浩仔依然亲身考验。
昨朝布浩荣五点九到场首试沈厩战马「千禧龙」，十分钟后再试伟厩「电子腾飞」(图)，后驹特别在只在大圈进行踱步，难得浩仔依然亲身考验。

布浩荣第一日上阵就赢马，可是几个回合之后，依然都系得一W进帐，不知是否想转一转手风，今朝换了一顶新的深绿帽操马。昨朝佢五点九到场首试沈厩战马「千禧龙」，十分钟后再试伟厩「电子腾飞」，后驹特别在只在大圈进行踱步，难得浩仔依然亲身考验。

「团结勇士」米高大细超

「团结勇士」一直以谷草千二为主打，奇怪今次改争田草一千，尚要厩侣「好评如潮」跑开一千有表现而让路，更摆明「团结勇士」变阵志不在小。昨朝出跳极具睇头，当时米高留守栏边睇实一举一动，而且之后接马只走埋此驹身旁，却未理会另一出战马「领航多福」。

 

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