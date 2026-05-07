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晨光追击│「魅力知耀」神态活跃

晨操动态
更新时间：01:15 2026-05-08 HKT
发布时间：01:15 2026-05-07 HKT

由于赛事在周六上演，故此昨朝出跳马唔少，当中不乏参战分子及勇马，现将报导过程如下。

「魅力知耀」戴头罩由杨明纶跳一段，用暗力拉实，身壮神态活跃，勇况持续体力未减。「㩒住赢」戴头罩由助手跳两段，台型不俗身收靓，落脚够轻快，进度理想。

「灯胆将军」戴头罩由莫雷拉跳一段，轻轻推骑愈走愈劲，火力充沛，外观亦驷正。「志醒大将」戴头罩由潘顿跳两段，仍有少许岳头，但唔急口劲收敛，持续进步。

「文明福星」戴头罩由助手跳两段，唔再重口唔再内闪，毛色立立令，赢开有势。「文武全能」戴眼罩及头罩由布浩荣跳两段，，口劲尽敛听教听话，神情集中步伐轻快有弹力。 

「幸运糖」助手跳两段，戴头罩及面箍，含枚俯首，落脚稳力贯注，神采奕奕好吸引。「老鼠斑」戴头罩由周俊乐跳两段，步幅开得阔，且协调性唔错，早熟予人好感。

「心雄雄」戴头罩由杨明纶跳一段，慢速完成神闲气定，步轻力度未减，马身保持实净。「纵横大兄」戴头罩由莫雷拉跳一段，畀佢走反应好，埋门火力增强，伤愈状态好。

辣得准跃跃欲试

「辣得准」暗火涌现神态生猛。
「辣得准」暗火涌现神态生猛。

「马驰登」戴头罩由助手跳一段，缰口敏感小心翼翼操控，毛色油润身壮结实。「辣得准」戴头罩由助手拍「有财有势」跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态生猛。

「君达得」戴头罩由助手跳两段，一贯急口但步伐整齐，精神爽利朝气勃勃。「表之浩瀚」黄宝妮拍「肥仔精神」周俊乐跳两段，戴头罩及面箍，走势甚爽步顺畅，马身靓展现线条美，持续有进，后驹戴头罩，火力好过之前，外观亦驷正身壮色润。

「财富非凡」戴头罩由梁家俊跳两段，情绪集中好多，劲力增强不少，有进步。

兆文

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