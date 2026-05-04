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沙田早晨│「文明战士」航哥要达标

晨操动态
更新时间：16:08 2026-05-04 HKT
发布时间：16:08 2026-05-04 HKT

叶楚航尚差一W就毕业，今次有望顺利达标，出马多达六匹更有不少餐士马，最要留意系「文明战士」，今朝五点一早出跳，课前航哥走出跑道口向鞍上人教路，课后并赶到机坪接马，再看此驹最近试泥闸胜出，大有进步且展现极佳泥地性能，冷门未许掉以轻心。

阿游特别锡川河型驹

「川河型驹」今朝出跳前游达荣已跟实马匹，到了课后又再现机坪主持大局。
「川河型驹」今朝出跳前游达荣已跟实马匹，到了课后又再现机坪主持大局。

「川河型驹」实力的确见尽八九，不过睇番上季四十九及四十五分赢马，目前减至四十四分占到一定优势，最重要今朝出跳充满搏杀动静，出跳前游达荣已跟实马匹，到了课后又再现机坪主持大局，最特别仲跟住「川河型驹」返去马房，而其他游厩马并未获以上待遇。

乐瞩心机单独跳有计

今朝「乐瞩心机」单独出跳，郑俊伟企在栏边睇到眼都唔眨。
今朝「乐瞩心机」单独出跳，郑俊伟企在栏边睇到眼都唔眨。

郑厩马出跳大多两、三只出试，好少会单独一匹快跳，奇怪「乐瞩心机」一反常态，今朝五点二十五分时候单独出跳，有此安排似乎好让郑俊伟更全神贯注督操，事关当时企在栏边睇到眼都唔眨，而跳后先系沉思片刻，跟手才走去马房大闸口迎接马匹，镜头极之瞩目。

遥遥领先森仔揾威哥

希威森今朝操马休息时段到烽火台同吕健威倾了好长时间。
希威森今朝操马休息时段到烽火台同吕健威倾了好长时间。

今朝上半场晨课比较冷清，大多骑师迟迟才现身操马，相对地希威森五点半就出现，并且好快已操了几匹马，足见其勤力，当中为「遥遥领先」出试最有睇头，皆因中场时段森仔到烽火台休息，第一个揾的就是吕健威，当时森仔同威哥更倾了好长时间，杀气腾腾。

阿廖捉森仔声仔猛倾

今朝「林宝精神」及「快乐神驹」出跳后廖康铭捉住希威森同霍宏声猛咁倾。
今朝「林宝精神」及「快乐神驹」出跳后廖康铭捉住希威森同霍宏声猛咁倾。

讲开希威森，耙地前试「林宝精神」亦极具睇头，当时廖厩尚有「快乐神驹」出跳，后驹由霍宏声考验，也是声仔的首匹出试马，这对马吸引之处在于廖康铭，出跳时走去会员席看台观操，出跳后立即赶到马房大闸口接马，练者捉住森仔同声仔猛咁倾，动态肉紧不已。

老蔡密谋同主马添食

「魅力星」和「德心知遇」今朝出跳蔡约翰跟出跟入，尽显其攻坚心意。
「魅力星」和「德心知遇」今朝出跳蔡约翰跟出跟入，尽显其攻坚心意。

今季练马师冠军之争斗得激烈，蔡约翰虽仍落后不短距离，不过功力深厚且兵力充沛，后来居上真系一啲都唔出奇，今次赛事依旧来势汹汹，尤其上次同日赢马的「魅力星」和「德心知遇」，今次再度齐齐出击又有料到，当然今朝出跳老蔡跟出跟入，也尽显攻坚心意。
 

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