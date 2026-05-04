内圈捕影│「观众之力」步顺轻快

今朝内圈尚算热闹，亦有不少勇马，现将操练报导如下。

「观众之力」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快又有弹力，马身保持壮健，新胜犹勇充满好感。「精英雄心」助手踱两圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，灰马身壮健，朝气旺盛佳态洋溢。

「飞霸轮」袁幸尧踱两圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，长期呈勇。「逍遥人生」助手踱两圈，神情专注目光如炬，身收靓全身肌肉，火气未减半分，依然省镜未见低落。

「起舞奜奜」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走，身壮力劲，佳态保持有余。「超加加」助手踱两圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容不迫，马身实净毛色靓，埋门试闸表现出色。

开心宇宙有进无退

「开心宇宙」马身好靓全身肌肉，神采奕奕火气未减。

「开心宇宙」助手踱两圈，神情专注汗湿唔多，马身好靓全身肌肉，神采奕奕火气未减，有进无退。「天比高」助手踱两圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身愈收愈靓，状态既好且大有进步。

「上市魅力」助手踱两圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，仍在勇境体力充裕。「后无来者」助手踱两圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，出闸轻巧充满弹力，予人极佳观感。

谢锋