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沙田早晨│「勇者为皇」皮耶露手影

晨操动态
更新时间：00:03 2026-05-01 HKT
发布时间：00:03 2026-05-01 HKT

伍厩已好耐无赢马，今次出马不少，当中不乏餐士马，大有机会打破闷局。最要看好是「勇者为皇」，极速取得两胜质素极高，早前受伤安排休息，继而做足准备，对质新马可能仲好，最有睇头是伍鹏志晨课一向低调，昨朝此马出跳后，竟赶到马房大闸口等马，充满搏杀动静。

「重情重义」辉哥落隧道

姚厩自购新马素来一出即胜数目甚多，相对地一击即中的自购马少之又少，「重情重义」是破例一匹，足见质素极高，前途一片光明。昨朝试跑更吸引到痹，除了交出好走势，聚精会神快慢由人，姚本辉的一举一动亦是焦点，跟出跟入不在话下，课后甚至赶落隧道底接马。

「红衣醒目」骑练倾两匀

田泰安试「红衣醒目」(图) 最有睇头，操后已同罗富全倾了几句，之后空档骑练又合体再倾过。
田泰安试「红衣醒目」(图) 最有睇头，操后已同罗富全倾了几句，之后空档骑练又合体再倾过。

田泰安骑功是否顶级见仁见智，不过能够在港站稳阵脚多年，主要原因是够勤力，成日出现晨课落力操马。昨朝安仔五点半就出现，亦是第一个现身的外籍骑师，同时操了不少马，其中试「红衣醒目」最有睇头，操后已同罗富全倾了几句，之后空档骑练又合体再倾过。

「创宝驹」阿黎落手拖马

今季成绩一般的黎昭升，近期急起直追，今次有匹恶马「创宝驹」，说不定能再次增添进帐。事实上，艾道拿一直对此驹高度重视，不时亲身出试，昨朝佢老兄虽然未有亲操，不过此驹一样成为焦点，因为不论课前课后练者都跟到实，课后仲落埋手拖马，肉紧程度尽显。
 

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