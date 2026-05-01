内圈捕影│「量子传奇」进度出色

由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试马不太多。

「美丽同享」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快又有弹力，火气唔错老马好事，保养好状态理想。

「千杯不醉」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，马身靓皮光肉滑，佳态保持有余。

「量子传奇」助手踱两圈，淡淡定走过，不慌不忙高班马风采，马身收靓展现线条，进度愈见出色。

「劲大威猛」助手踱两圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，近况对办。

「同喜」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容，马身仍壮毛色悦目，长期呈勇未见疲态。

「暴风一族」助手踱一圈，步姿爽朗有弹力，神态畅旺火气唔差，马身保持饱满，朝气勃勃仍有水准。

「勤德天下」(图) 助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，马身好靓全身肌肉，神态活跃走势爽朗，仍惹好感。

「勤德天下」助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，马身好靓全身肌肉，神态活跃走势爽朗，仍惹好感。

「金风万里」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，转仓操足更吸引。

「怡昌奇兵」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，踏上最佳时候。

「贤知友您」副练踱一圈，重口马一贯捉到实，神态集中身壮力足，落脚比前更轻更有弹力，有进步。

谢锋