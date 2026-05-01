Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「量子传奇」进度出色

晨操动态
更新时间：20:35 2026-04-30 HKT
发布时间：00:01 2026-05-01 HKT

由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试马不太多。

「美丽同享」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快又有弹力，火气唔错老马好事，保养好状态理想。
「千杯不醉」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，马身靓皮光肉滑，佳态保持有余。
「量子传奇」助手踱两圈，淡淡定走过，不慌不忙高班马风采，马身收靓展现线条，进度愈见出色。
「劲大威猛」助手踱两圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，近况对办。
「同喜」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容，马身仍壮毛色悦目，长期呈勇未见疲态。

「暴风一族」助手踱一圈，步姿爽朗有弹力，神态畅旺火气唔差，马身保持饱满，朝气勃勃仍有水准。

「勤德天下」(图) 助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，马身好靓全身肌肉，神态活跃走势爽朗，仍惹好感。
「勤德天下」(图) 助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，马身好靓全身肌肉，神态活跃走势爽朗，仍惹好感。

「勤德天下」助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，马身好靓全身肌肉，神态活跃走势爽朗，仍惹好感。
「金风万里」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，转仓操足更吸引。
「怡昌奇兵」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，踏上最佳时候。
「贤知友您」副练踱一圈，重口马一贯捉到实，神态集中身壮力足，落脚比前更轻更有弹力，有进步。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人带长者北上深圳一日游求救 「保姆级」行程震撼登场 网民惊讶：点「打卡呃Like」都谂埋｜Juicy叮
港人带长者北上深圳一日游求救 「保姆级」行程震撼登场 网民惊讶：点「打卡呃Like」都谂埋｜Juicy叮
时事热话
7小时前
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
影视圈
15小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
2026-04-29 15:35 HKT
姜涛中一辍学｜人气王「摆乌龙」唔止读到中一？MIRROR学历起底  Edan吕爵安荣封学霸担当
姜涛中一辍学｜人气王「摆乌龙」唔止读到中一？MIRROR学历起底  Edan吕爵安荣封学霸担当
影视圈
8小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
13小时前
湾仔自助山震撼优惠！$251/位叹360°旋转海景自助餐 饱览维港靓景任食海鲜
湾仔自助山震撼优惠！$251/位叹360°旋转海景自助餐 饱览维港靓景任食海鲜
饮食
12小时前
五一黄金周｜收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
五一黄金周｜市民收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
突发
4小时前
影响市容？机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
时事热话
10小时前
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
旅游
14小时前
姜涛27岁生日后援会续办「电车免费日」 林宝坚尼护航「姜涛号」 姜糖明言担心偶像情绪
02:16
姜涛27岁生日后援会续办「电车免费日」 林宝坚尼护航「姜涛号」 姜糖明言担心偶像情绪
影视圈
8小时前