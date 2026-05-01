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晨光追击│「嘉应奇兵」长期勇锐

晨操动态
更新时间：20:05 2026-04-30 HKT
发布时间：00:01 2026-05-01 HKT

一如平日的周四晨课，昨朝出跳马相当踊跃，当中不乏周日参战分子及勇马，现将报导过程如下。

「樱花酒杯」戴头罩由艾兆礼跳两段，轻松走过有点懒洋洋，惟步稳力足，神采奕奕呈现朝气，状态不俗。
「兴驰千里」戴头罩由杨明纶跳两段，骑者用暗力拉实，马身壮且神态活跃，火气未减半分，状态亦勇。
「八仟好运」助手跳两段，依然岳头但愈见规矩，出脚轻巧俐落有力。
「红衣醒目」戴头罩由田泰安跳两段，放松得多不再乱用力，走势爽劲充满好感，保持勇态。「勇者为皇」戴头罩由助手跳两段，步顺开扬力度贯注，马身毛色皆靓，状态不逊赢马时。
「潮州高球」戴头罩由助手跳两段，表现乖巧步姿熟练，马身收靓呈线条美，初出已具作战状态。「福聚」潘顿草地跳两段，毛色悦目透光泽，身壮肌肉展现，步爽充满弹力。
「嘉应奇兵」助手跳两段，担高头走甚神气，双目炯炯有神，长期勇锐。
「发财先锋」梁家俊跳两段，戴头罩及面箍，早课肯走老马好现象，马身靓外观企理，罗富全保养得宜。「风火恒云」戴头罩由助手跳两段，不急口而仍有少少懒，长途马变得放松仲好。

观万象大有转机

「观万象」早课步挺开扬力度不错，神色无咁淡，近况大有转机。
「观万象」早课步挺开扬力度不错，神色无咁淡，近况大有转机。

「重情重义」戴头罩由助手跳两段，愈见愈收敛快慢由人，出脚够贴地而力度贯注，胜后更进一步。「观万象」戴头罩由助手跳两段，步挺开扬力度不错，神色无咁淡，近况大有转机。
「骏马之星」助手跳两段，戴头罩及鼻箍，唔再岳头走势有改善，力度充足神态活跃，状态平稳。「快乐共济」戴头罩由助手跳两段，神闲气定步挺力足，马身结实毛色亦好睇，状态续进。
「嘉应勇将」钟易礼跳两段，戴面箍，步幅开得好阔，火气亦不错，赢开倍醒神。「总统辉煌」布浩荣拍「星愿无限」助手草地跳两段，前驹出脚仍甚凌乱，力度亦普通；后驹无咁生硬，却也说不上吸引，劲度平平。

兆文

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