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内圈捕影│「顺善宝」长在勇境

晨操动态
更新时间：01:30 2026-04-30 HKT
发布时间：01:30 2026-04-30 HKT

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「君子传承」助手踱一圈，小心按实顺走，身色同样吸引，过步轻爽力度亦够，持续态勇体力充裕。「川河石驹」助手踱一圈，愈来愈放松汗湿唔多，神态集中目光锐利，不断转好。

「顺善宝」助手踱一圈，精神爽利轻松完成，步顺轻快有弹力，马身保持壮健，长在勇境朝气旺盛。「侦探传奇」助手踱一圈，出脚轻爽又有弹力，神态活跃力度未减，双目有神身壮色润，锐气仍盛。

「醒目高球」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度充裕，有进无退吸引不已。「创宝驹」助手踱一圈，情绪不断在改善，神情专注出脚爽劲，马身极之札实，朝气勃勃正值勇境。

应龙飞影暗火展现

「应龙飞影」力度不断增强，勇锐之余持续进步。
「应龙飞影」力度不断增强，勇锐之余持续进步。

「应龙飞影」助手踱一圈，力度不断增强，灰马身壮好实净，暗火展现双目有神，勇锐之余持续进步。「风火恒云」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身仍壮神采奕奕，依然勇锐。

「盈好威枫」袁幸尧踱一圈，走势畅顺轻描淡写，身壮步挺火力又够，毛色保持油润，论态一直见好。「劲沙尘」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退精力旺盛。

谢锋

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