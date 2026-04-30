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晨光追击│「怡昌奇兵」神态轩昂

晨操动态
更新时间：01:15 2026-04-30 HKT
发布时间：01:15 2026-04-30 HKT

大多马匹留待今朝试跑，昨朝出跳马并非太多，场面较冷清，现将操练报导过程如下。

「怡昌奇兵」戴头罩由希威森跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态轩昂展现朝气。「熊当当」艾兆礼跳两段，虽是低班马，但跳来似模似样，身轻步挺有活力，精神奕奕。

「佛亮老挝」戴头罩由田泰安跳三段，按住轻松走过，力度好够，毛色悦目立立令，无走样。「新力骄」班德礼跳两段，外观一直做得好靓，坠手暗火涌现，神采奕奕饶具好感。

「贤知友您」奥尔民跳两段，含枚俯首现暗火，落脚稳力贯注，走规更不断转好，好吸引。「幸运派彩」戴头罩由奥尔民跳两段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，毛色立立令，不逊赢马时。

「团结战灵」戴头罩由副练跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，火气未减半分，持续态勇。「闪电小子」戴头罩由艾兆礼跳两段，按住走得唔快，既收敛又神情专注，外观对办身色皆靓。

金快飞飞正值勇境

「金快飞飞」落脚爽朗有力，身壮肌肉起展。
「金快飞飞」落脚爽朗有力，身壮肌肉起展。

「金快飞飞」蔡明绍跳三段，戴头罩及鼻箍，走过情绪集中，落脚爽朗有力，身壮肌肉起展，正值勇境。「金风万里」戴头罩由副练跳两段，步稳力足火气唔差，毛色油润有光泽，转仓操足极之省镜。

「果然侥幸」戴头罩由班德礼跳两段，按住顺走姿态轻松，走势硬朗力度不弱，马身喼得又靓。「膨才」戴头罩由布浩荣跳两段，马身茁壮毛色深润，走过步急有力，神态对办，观感不俗。

「无比小子」戴头罩由奥尔民跳两段，劲度始终唔够，半推半就完成，马身则几饱满。「骏马之光」钟易礼泥闸拍伴跳马跳一段，戴面箍，看似起劲实则好心急，汗湿多力普通，而且马身仲系瘦。

兆文

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