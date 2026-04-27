内圈捕影│「烛光晚餐」贯注力足

虽然今朝出跳马不少，但内圈出试马仍多，不少勇马出现。

「烛光晚餐」助手踱两圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容不迫，马身仍壮毛色靓，打仔马长期态勇。「东来欣赏」副练踱两圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，神色活跃暗火展现，勇况未见低落。

「加州活力」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度亦足，论态一出省镜。「朗日自强」助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，马身好靓全身肌肉，神色活跃力度不弱，极具好感。

「至合拍」助手踱两圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，弱马近期操得亦是好事。「浪漫老挝」助手踱一圈，双目有神朝气勃勃，肌肉结实毛色鲜明润泽，火气极佳，老马佳兆。

「富裕君子」助手踱两圈，小心翼翼按实，马身茁壮无瘦，毛水仍靓外观对办，持续态勇体力未减。「随缘得胜」助手踱两圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，身靓皮光玉滑，吸引不已。

大千气象力度充沛

「大千气象」马身实净毛色油润，神采奕奕勇况正盛。

「大千气象」助手踱两圈，淡淡定走过，出脚轻巧力度充沛，马身实净毛色油润，神采奕奕勇况正盛。「闪电星福」助手踱两圈，神态甚轻松，落脚富弹力，肌肉结实毛水鲜明，火力不弱，不逊赢马时候。

谢锋