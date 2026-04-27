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沙田早晨│「祥胜力驹」露出击讯号

晨操动态
更新时间：15:45 2026-04-27 HKT
发布时间：15:45 2026-04-27 HKT

廖康铭季内先凭「白鹭金刚」赢打吡，昨日又有「祝愿」攻下冠军一哩赛，若然赢埋今季冠军练马师，绝对是完美的一季，目标当前自然全力以赴。

周三晚四匹廖厩参战分子都是餐士马，其中「祥胜力驹」今朝交由副练主试，马房秘书即特意拍低整个出跳过程，应是出击重心所在。

泰泰精神蔡约翰跟实

今朝「泰泰精神」出跳时蔡约翰全程跟到实，课后仲跟埋返入马房。
今朝「泰泰精神」出跳时蔡约翰全程跟到实，课后仲跟埋返入马房。

冠军练马师之争斗得激烈，原本一直落后较远的蔡约翰，近期亦急起直追；众所周知练者功力深厚，加上兵力充沛，后来居上封王真系唔奇。

今战蔡厩出四驹贵精不贵多，其中「泰泰精神」最要留意，事关今朝出跳时练者全程跟到实，课后仲跟埋返入马房，重视到极。

全哥留港睇玛瑙

「玛瑙」今朝出跳时罗富全特意走上烽火台顶楼睇马，课后更向鞍上人追问情况。
「玛瑙」今朝出跳时罗富全特意走上烽火台顶楼睇马，课后更向鞍上人追问情况。

今朝从化有多组大闸举行，不少骑练都漏夜北上，所以沙田马场烽火台比较冷清，罗富全是少有留港并一早现身督操的练马师。而当「玛瑙」出跳时，全哥更特意走上烽火台顶楼睇马，课后更到机坪接马，并向鞍上人追问情况，显得积极不已，尽显今仗攻坚心意。

扬威四海航哥落柯打

今朝「扬威四海」出跳时叶楚航多次走到跑道口睇马，仲向鞍上人给予操练柯打。
今朝「扬威四海」出跳时叶楚航多次走到跑道口睇马，仲向鞍上人给予操练柯打。

叶楚航今朝同样留守沙田，事实上周一是叶厩主要课期，马房派出多驹出跳下，练者未够五点就已到场。此外，航哥多次走到跑道口睇马，其中「扬威四海」出跳时正有此举动，仲向鞍上人给予操练柯打，再看此马极速落到五班必占优势，值得兼顾一票。

潘顿为劲进驹早到

潘顿今朝特地为了「劲进驹」刻意早到，重视程度可见一斑。
潘顿今朝特地为了「劲进驹」刻意早到，重视程度可见一斑。

未有北上的骑师中，包括一哥潘顿，他一向甚少北上，但都曾到从化替「嘉应高升」试闸。讲番今朝，潘顿现身操马，但数目并非太多，六点到场试了「劲进驹」后，便休息了一段时间，反映骑者特地为了这匹吕厩马刻意早到，重视程度可见一斑。

副练吼实郑厩三驹

今朝「桃花多」、「好评如潮」和「真叻仔」出跳时，郑厩副练走到跑道旁近距离督操，非常肉紧。
今朝「桃花多」、「好评如潮」和「真叻仔」出跳时，郑厩副练走到跑道旁近距离督操，非常肉紧。

目前郑俊伟只得十四W，仍要为争取成绩而努力，今朝他上了从化睇试闸，但不代表放软手脚，相反旗下三匹战驹更在这天试跑，先有五点九现身的「桃花多」，接住到六点十分出跳之「好评如潮」和「真叻仔」，当时副练更走到跑道旁近距离督操，非常肉紧。

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