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晨光追击│「玛瑙」朝气十足

晨操动态
更新时间：15:00 2026-04-27 HKT
发布时间：15:00 2026-04-27 HKT

周一出跳马向来甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练过程报道如下。

「劲进驹」戴头罩由潘顿跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态轩昂。「你知我宝」戴头罩由袁幸尧跳两段，展开大步冲刺有火有力，马身收靓现线条美。「香港仔」助手跳两段，戴头罩及面箍，肉身马向来看似肥仔唛，比前淡定保持进度。

「金多囍」戴眼罩及头罩由助手跳两段，仍带马定基但无再岳头，走势爽劲神态又好。「玛瑙」戴头罩由助手跳两段，一贯潜低马颈，步顺有朝气，马身胀卜卜。

「同宝宝」戴头罩由助手跳两段，年纪老了唔再抢口，步爽现朝气，有起色。「骏跑得」戴头罩由助手跳两段，祌情专注步顺开扬，马身实净伤愈对办。

「金德义」助手跳两段，脚法一向唔起眼，但表现卖力，火气唔错。「合伙飞驰」戴头罩由助手跳两段，神态活泼步爽有力，身色皆靓不逊赢马时。

穿甲金鹰精神爽利

「穿甲金鹰」步幅开得好阔又够急劲，火力再增强。
「穿甲金鹰」步幅开得好阔又够急劲，火力再增强。

「禾道威」戴头罩由助手跳三段，惯例抢口人马角力，神态活跃现朝气，佳态保持。「穿甲金鹰」戴头罩由助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，精神爽利，火力再增强。

「好评如潮」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，身壮神态生猛，勇况持续。「可靠大师」戴头罩由潘顿跳一段，神态专注火力俱备，肌肉展现，步爽充满弹力。

「泰泰精神」戴头罩由助手跳两段，落脚整齐有力，马身实净，状态一直出色。「富喜来」艾道拿拍「上浦福旺」助手草地跳两段，前驹戴眼罩，大半程领先，末段扣住等厩侣，神采奕奕况保持；后驹戴面箍，追上反应尚可，汗湿多但唔心急，赢开好省镜。

兆文

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