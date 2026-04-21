沙田早晨│方厩六驹到大圈加课

莫雷拉自从出任方嘉柏主帅之后，骑练已取得六场头马，只有四月十一日赛事未有进帐，看今次出马多达八匹自然值得看好，尤其「朗日雪峰」、「银刺勇士」、「赤风骊」、「团长好」、「友赢威驰」及「好好恋爱」要加倍留意，皆因今朝浩浩荡荡一齐到大圈加课。

康昌之星骑练倾大计

廖康铭今朝特意揾艾兆礼倾谈商讨大计。

志切争冠军的廖康铭，用人一向专一，通常肯转换配搭用意正面，正如「康昌之星」上季出道后，首十三战只有一仗用希威森，其余全用霍宏声，上仗后者停赛换艾兆礼跑第四名，今仗竟不回配霍宏声，再用艾兆礼摆明有计，更吸引今朝阿廖特意揾骑者倾谈商讨大计。

添开心皮耶乐仔密斟

今朝「添开心」试闸前的空档，伍鹏志一度捉住周俊乐密斟。

「添开心」上仗赛后发现气管内有大量血液，伍鹏志决定畀佢抖抖，休息了两个星期先至踱步，去到今年二月恢复快跳，之后再做三课大闸省起状态，今次返回四班出击，配合二档好位，形势相当不俗，睇埋今朝试闸前的空档，练者一度捉住周俊乐密斟，今战必有所图。

好节拍成哥密谋三W

「好节拍」今朝操练之后沈集成赶去机坪接马，值得追捧。

沈集成最近谷草搏杀手风极顺，除了三月底曾一晚四W，近两期俱有马赢，上周三又完成帽子戏法，现时头马已升至四十六W，有力挑战练马师冠军宝座，睇番成哥今次派出不少牌面马，尤其系「好节拍」已连赢两场，睇埋今朝操练之后成哥赶去机坪接马，值得追捧。