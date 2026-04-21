Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│方厩六驹到大圈加课

晨操动态
更新时间：15:45 2026-04-21 HKT
发布时间：15:45 2026-04-21 HKT

莫雷拉自从出任方嘉柏主帅之后，骑练已取得六场头马，只有四月十一日赛事未有进帐，看今次出马多达八匹自然值得看好，尤其「朗日雪峰」、「银刺勇士」、「赤风骊」、「团长好」、「友赢威驰」及「好好恋爱」要加倍留意，皆因今朝浩浩荡荡一齐到大圈加课。

康昌之星骑练倾大计

廖康铭今朝特意揾艾兆礼倾谈商讨大计。
廖康铭今朝特意揾艾兆礼倾谈商讨大计。

志切争冠军的廖康铭，用人一向专一，通常肯转换配搭用意正面，正如「康昌之星」上季出道后，首十三战只有一仗用希威森，其余全用霍宏声，上仗后者停赛换艾兆礼跑第四名，今仗竟不回配霍宏声，再用艾兆礼摆明有计，更吸引今朝阿廖特意揾骑者倾谈商讨大计。

添开心皮耶乐仔密斟

今朝「添开心」试闸前的空档，伍鹏志一度捉住周俊乐密斟。
今朝「添开心」试闸前的空档，伍鹏志一度捉住周俊乐密斟。

「添开心」上仗赛后发现气管内有大量血液，伍鹏志决定畀佢抖抖，休息了两个星期先至踱步，去到今年二月恢复快跳，之后再做三课大闸省起状态，今次返回四班出击，配合二档好位，形势相当不俗，睇埋今朝试闸前的空档，练者一度捉住周俊乐密斟，今战必有所图。

好节拍成哥密谋三W

「好节拍」今朝操练之后沈集成赶去机坪接马，值得追捧。
「好节拍」今朝操练之后沈集成赶去机坪接马，值得追捧。

沈集成最近谷草搏杀手风极顺，除了三月底曾一晚四W，近两期俱有马赢，上周三又完成帽子戏法，现时头马已升至四十六W，有力挑战练马师冠军宝座，睇番成哥今次派出不少牌面马，尤其系「好节拍」已连赢两场，睇埋今朝操练之后成哥赶去机坪接马，值得追捧。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
钟培生对林作拳赛遭非法盗播 入禀索赔逾5000万元 高院下令前新城DJ凌志灏仅需赔175万元
钟培生对林作拳赛遭非法盗播 入禀索赔逾5000万元 高院下令前新城DJ凌志灏仅需赔175万元
社会
6小时前
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
时事热话
6小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
2026-04-20 13:27 HKT
83岁黄一飞激罕返港举步维艰  神秘中年女子手拖手全程搀扶  肚腩如鼓饱受病痛困扰
83岁黄一飞激罕返港举步维艰  神秘中年女子手拖手全程搀扶  肚腩如鼓饱受病痛困扰
影视圈
8小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
3小时前
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
2026-04-20 09:00 HKT
17楼住户谭先生自备外骨骼步行辅助器，上楼执拾个人物品。梁国峰摄
02:37
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
3小时前
00:49
4分钟2宗夺命车祸│油塘港铁站对开30岁内地女子挨货车撞 头发被扯甩挂倒后镜 送院不治
突发
5小时前
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
饮食
22小时前
地产中介放售公屋盘称「全新靓装修连电器」 惟屋内1设计遭网民群嘲：法证先「风」？
地产中介放售公屋盘称「全新靓装修连电器」 惟屋内1设计遭网民群嘲：法证先「风」？
生活百科
2026-04-20 15:08 HKT