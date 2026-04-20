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沙田早晨│「天下宠儿」阿廖亲身试

晨操动态
更新时间：15:45 2026-04-20 HKT
发布时间：15:45 2026-04-20 HKT

由于兵力用了不少，季中廖康铭开始接手转仓马，而这批马成绩也极之理想，其中「祥胜将军」取得两捷；「神驹马灵」和「部族高手」也迅即建功。

至于周三晚上阵的「天下宠儿」，上仗谷草排大外档入位，表现也算出色。今朝此马试跑由阿廖自己操刀，是其少有的亲自出试马，值得睇高一线。

威哥吼实智勇名驹

「智勇名驹」今朝出跳时，吕健威全程举镜吼实。
「智勇名驹」今朝出跳时，吕健威全程举镜吼实。

今季冠军练马师之争斗得激烈，目前多达六位练者取得四十W或以上，其中吕健威落后榜首方嘉柏七W似乎距离较远，但威哥兵多将广，后来居上绝对唔奇。

今战吕厩「智勇名驹」要格外留意，因为今朝出跳时，威哥全程举镜吼实，同期出跳的「尚旋」则无此镜头，显然心中有马。

黎昭升追问雷神太保

今朝「雷神太保」内圈出试后黎昭升到机坪接马，急不及待向鞍上人追问进度。
今朝「雷神太保」内圈出试后黎昭升到机坪接马，急不及待向鞍上人追问进度。

黎昭升兵力一般，但今朝黎厩马成焦点所在，先有五点四十八分莫雷拉过档「灯胆将军」，接住再有潘顿为「冷娃」出跳，也是两大高手的首匹出试马。

至于周三晚出战马，最有睇头就系「雷神太保」，内圈出试后阿黎到机坪接马，急不及待向鞍上人追问进度。

伍鹏志亲接佐治传奇

「佐治传奇」今朝课后伍鹏志赶去接马，绝对有追捧必要。
「佐治传奇」今朝课后伍鹏志赶去接马，绝对有追捧必要。

「佐治传奇」三次上阵仍未赢马，但取得亚季殿各一成绩不差，如继续出争田草应好大机会补中，今次却变阵改攻谷草，部署充满睇头。

今朝「佐治传奇」出跳亦极具好感，力度够劲之余亦唔急，勇熟程度不断转好，即使向来作风低调的伍鹏志，课后都赶去接马，绝对有追捧必要。

美丽登场全哥跟实

今朝「美丽登场」出跳时罗富全不只跟出跟入，课后甚至跟埋此驹入马房。
今朝「美丽登场」出跳时罗富全不只跟出跟入，课后甚至跟埋此驹入马房。

罗富全训练「美丽」系马不多，然而之前有匹「美丽缘分」在谷草取得六W，评分去到九十五分成绩极佳；今季全哥为郭家再训练「美丽登场」，上仗初出已跑获亚军，自然值得憧憬。

今朝「美丽登场」出跳时更充满搏杀动静，全哥不只跟出跟入，课后甚至跟埋此驹入马房，重视到极。

辉哥紧张得意佳作

「得意佳作」今朝由袁幸尧试跑，姚本辉一贯紧张跟实。
「得意佳作」今朝由袁幸尧试跑，姚本辉一贯紧张跟实。

「得意佳作」今季佳作欠奉，同时也减分不少，目前四十八分，比起上季赢马时低了不少，更重要今次在超弱组出赛，来个谷底反弹确有可能。今朝此马由袁幸尧试跑，姚本辉一贯紧张跟实，课后更落隧道底接马，向袁妹问长问短。

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