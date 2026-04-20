内圈捕影│「品德宝宝」神态畅旺

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报道如下。

「包装明将」助手踱两圈，大大步轻松完成，马身粗壮充满线条美，毛色悦目有光泽，状态一直见好。「品德宝宝」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，持续见好浑身是劲。

「祥胜将军」副练踱两圈，全程担高头好神气，步顺力雄身又靓，坠手火气充裕，愈赢愈劲有气势。「天火同人」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身扎实外观对办，一直在上佳水准。

骄阳雄心勇况冒起

「骄阳雄心」神态专注目光集中，马身收壮劲力增强。

「骄阳雄心」助手踱两圈，愈来愈放松汗湿唔多，神态专注目光集中，马身收壮劲力增强，勇况冒起。「伶俐骉驹」助手踱一圈，气宇轩昂试得淡定，马身仍靓好结实，毛色油润悦目，有火有力保持勇态。

「本领非凡」助手踱一圈，神态轻松从容走过，落脚轻巧富弹力，肌肉结实身喼得靓，不逊赢马时候。「跑得好快」助手踱两圈，比前收敛接受操控，走规有改善，马身结实步挺有力，呈现朝气充满好感。

「东方宝宝」助手踱一圈，目光锐利精神奕奕，马身壮得不得了，毛色油润好睇，近况出色锐气正盛。「快乐宝宝」助手踱一圈，过步爽劲力度贯注，神态活跃现朝气，马身壮健好扎实，转仓操足有进展。

谢锋

