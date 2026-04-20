晨光追击│「朗日雪峰」力度充沛

大多参战马已进行试跑，今朝出跳马并非太多，场面较冷清，现将操练过程报道如下。

「中国心」戴头罩由助手跳一段，精神饱满饶具朝气，火力极佳又够坠手，佳态保持有余。「朗日雪峰」助手跳三段，大步顺走力度充沛，马身仍壮毛色润泽，态勇誉满栏边。

「天下宠儿」戴头罩由廖康铭跳两段，步幅开得好阔又够急劲，精神爽利，火力再增强。「红钱到」戴头罩由霍宏声跳两段，急口马紧缰捉实，外观企理身好饱满，仍在勇境无走样。

「佐治传奇」戴眼罩及头罩由助手跳两段，更见专注步顺开扬，再无稚嫩感，不断进步好吸引。「美丽登场」戴头罩由助手跳两段，重口马捉实，出脚够咬地亦整齐，马身收得更实净。

「友赢威驰」戴头罩由莫雷拉跳三段，听教听话神情集中，步伐轻快有力，进度愈来愈好。「价值传承」戴头罩由布文跳两段，含枚俯首唔急唔抢，落脚稳力贯注，毛色更加润泽。

智勇名驹走势爽劲

「智勇名驹」身壮肌肉起展，论态一直出色。

「智勇名驹」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，论态一直出色。「哪吒」戴头罩由助手拍伴跳马跳两段，扣住落后淡淡定，朝气勃勃神色甚佳，展步又够俐落。

「包装战仕」艾兆礼跳两段，戴头罩及鼻箍，头岳岳指定动作，论态有进展，力度增强出脚无咁重。「好好恋爱」戴头罩由助手跳三段，精神奕奕饶具朝气，力度保持有余，更吸引缰口收敛。

「勤德皆备」戴头罩由布文草地跳两段，末段畀佢走反应唔错，劲度提升不少，身结实毛色油润。「皇者有利」黄智弘草地跳两段，按住顺走姿态轻松，毛色悦目透光泽，身壮肌肉展现。

「快活同盟」戴头罩由助手拍「包装天将」草闸跳两段，全程拍住走，伸颈岳头走规仍生硬，劲度也说不上足够。

兆文