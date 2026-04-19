内圈捕影│「飞跃凯旋」持续见好

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「飞跃凯旋」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，毛色油润有光泽，持续见好体力充沛。「伶俐骉驹」助手踱一圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满霸气，佳态保持有余。

「富心星」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走，身壮力足毛色悦目，愈赢愈醒。「好好恋爱」助手踱一圈，淡淡定走过，神生步爽展现朝气，保持身壮毛色悦目，操足而临仍具好感。

「皇者有利」助手踱一圈，试来活力充沛，大半程抢走好火气，马身茁壮毛水润泽，近况弗到不得了。「哪吒」助手踱一圈，神情专注目光如炬，轻松完成步顺爽劲，马身饱满实净，勇锐之余且持续进步。

「天火同德」助手踱一圈，汗湿唔多神情专注，马身实净对办，力度好过之前，试闸见好大有进展。「天火同人」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气方面亦唔错，具备争胜水准。

多利神驹火气旺盛

「多利神驹」身靓毛色油润，至今最弗一次。

「良驹好友」助手踱一圈，双目有神朝气勃勃，马身保持粗壮，落脚轻快有弹力，仍具好感未见疲态。「多利神驹」助手踱一圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲火气旺盛，身靓毛色油润，至今最弗一次。

谢锋