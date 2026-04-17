沙田早晨│希斯紧张到指手划脚

周五是希斯马房主课期，练者一早坐镇烽火台二楼为战驹督操，有赛程马匹在六时半钟后亮相，包括「古惑大师」、「共创欢欣」、「艾莉奥」、「友爱心得」进行试跑，希斯睇完各驹操练，更走去机坪接马，偕副练黄志雄对住战驹指手划脚紧张到极点，自然成为焦点。

君达得丁仔赶返接马

「君达得」今朝在内圈出试之后，丁冠豪匆匆赶返接马好肉紧。

踏入四月，丁冠豪成绩唔错，先后凭「开心宇宙」及「文明福星」增添进帐，令丁厩今季已累积十三场头马，由于练者只在沙田设厩，因此目前欠一W上岸，当然想尽快完成目标，「君达得」能否替马房达标不得而知，不过今朝在内圈出试之后，丁仔匆匆赶返接马好肉紧。