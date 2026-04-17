晨光追击│「川河型驹」走势爽朗

由于大多参战马已做最后试跑，故此今朝出跳马少得很，故此提供番周四出跳马畀大家参考，现将操练过程报道如下。

「友爱心得」戴头罩由助手跳一段，担高头走好神气，身壮神态活跃，佳态保持有余。「川河型驹」戴头罩由助手跳两段，均速完成走势爽朗，身胀卜卜，毛色充满光泽。

马上盈步挺硬朗

「马上盈」扣住而驰心火涌现，勇况十足好吸引。

「有情有义」戴头罩由黄智弘跳两段，聚精会神步挺爽劲，火气有增无减，赢开弗到爆。「马上盈」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺硬朗，勇况十足好吸引。

「共创欢欣」戴头罩由艾道拿跳一段，试得甚牵强，步欠开扬神色又淡，慢热无进展。「古惑大师」戴头罩由艾道拿跳一段，跑规改善了，再无头拧拧，不过劲度好一般。

「爽飙王子」助手跳两段，拖下拖下，展步欠仍顺畅，力度好普通。「艾莉奥」戴头罩由助手跳一段，平稳走过而已，火力俱欠充裕，老退力有不逮。

讲番周四出跳马。

「睿智多宝」戴头罩由艾道拿跳一段，冇以住咁大汗，亦唔再心急，胜后再进一步。「大利好运」戴头罩由助手拍「俏眼光」跳两段，落后近两个马位，聚精会神有火有力，身好靓勇况十足。

「炽烈神驹」戴头罩由潘顿跳两段，唔急唔抢表现清风送爽，身喼得靓依然勇锐。「天将龙驹」戴头罩由巫显东跳两段，仍旧火猛坠手急劲，马身胀卜卜，弗到漏油。

「手机表劲」戴头罩由潘顿跳两段，外观靓唔在讲，仲要气定神闲，多咗一份成功感。「超加加」戴头罩由袁幸尧跳两段，神情专注且展现暗火，马身粗壮毛色现光泽。

「大众福星」莫雷拉跳两段，头岳岳改不了，落脚轻快俐落，灰马身扎实。「有派头」布文跳两段，汗湿多但唔心急，神色佳步硬朗，佳态保持。

兆文