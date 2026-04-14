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沙田早晨│方厩双雄弘仔做替工

晨操动态
更新时间：15:45 2026-04-14 HKT
发布时间：15:45 2026-04-14 HKT

方嘉柏今季志切争夺冠军宝座，聘请莫雷拉任主帅是成功的第一步，两人合作如鱼得水，上周三谷战夹手夹脚拿下四W，在今季主场已取得三十四W，而今次亦继续重兵出击，其中「富裕君子」和「星运少爵」更要特别留意，因为今朝指定黄智弘代操，充满搏杀动静。

莲冠皇骑练商讨大计

今朝「莲冠皇」试闸之前廖康铭一度捉住奥尔民倾谈，商讨出击大计。
今朝「莲冠皇」试闸之前廖康铭一度捉住奥尔民倾谈，商讨出击大计。

「莲冠皇」上季出道至今十一战，全部用希威森，虽然今次骑者拣骑「知道稳胜」，但「莲冠皇」也不可睇少，一来罕见安排匆匆上阵，部署特别，二来接手的奥尔民高度重视，刚周日特意到场过档出试，三是今朝试闸之前，廖康铭一度捉住阿民倾谈，商讨出击大计。

小皇爷骑练出双入对

叶楚航同周俊乐今朝一度出双入对密密斟。
叶楚航同周俊乐今朝一度出双入对密密斟。

「小皇爷」曾于田草四班千四入Q，当时仅不敌「绿野飞驰」，并击败「火焰闪烁」及「喜尊龙」等赛驹，证明有一定质素，如今已减到三十五分，更重要伤患马近期得以积极备战，显示已伤愈无事，当然今朝叶楚航同周俊乐一度出双入对密密斟，也是瞩目镜头之一。

浪漫斗士成哥跟出入

今朝「浪漫斗士」加课期间沈集成跟出跟入，今仗确有冷敲价值。
今朝「浪漫斗士」加课期间沈集成跟出跟入，今仗确有冷敲价值。

「浪漫勇士」如何犀利毋须多表，相对地一众同主马成绩相当淡静，「浪漫战士」在港十二战仍未敲响胜鼓，最新一匹「浪漫斗士」则三战全部三甲不入，看沈集成部署手法，密密安排「浪漫斗士」上阵志不在小，再看今朝加课期间沈集成跟出跟入，今仗确有冷敲价值。

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