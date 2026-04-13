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内圈捕影│「棒棒糖」力度充足

晨操动态
更新时间：15:30 2026-04-13 HKT
发布时间：15:30 2026-04-13 HKT

不少参战马今朝进行试，加上内圈一度关闭，故此出试马并非太多。

「加州活力」助手踱两圈，全程抢走心火涌现，身壮健毛色悦目，双目炯炯有神，依然省镜体力充沛。「棒棒糖」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，愈赢愈醒充满气势。

「星运少爵」助手踱两圈，多跑无瘦马身仍壮，神态活泼火气未减，毛色油润悦目，佳态保持有余。「北地烈马」助手踱一圈，依然身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐又硬净，仍具好感未现疲态。

香港神驹步顺力雄

「香港神驹」担高头走相当神气，去番最佳时候。
「香港神驹」担高头走相当神气，去番最佳时候。

「追风」助手踱一圈，精神爽利火力充沛，步顺轻快展现弹力，马身一直得好靓，观感胜前重现勇态。「香港神驹」助手踱两圈，担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，细马身又够壮，去番最佳时候。

「幸运传承」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身扎实神态对办，仍在上佳水准。「富裕君子」助手踱两圈，情绪安稳好专注，目光锐利精神奕奕，外观对办身够实净，予人极佳观感。

「同心同乐」助手踱两圈，情绪安稳好专注，马身仍壮无瘦，步爽劲力度充足，朝气勃勃上佳水准。「天天友福」助手踱两圈，小心按实顺走，身色吸引外观省镜，过步轻爽力度充沛，胜后勇况保持。

谢锋
 

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