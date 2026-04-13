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晨光追击│「穿甲金鹰」精神爽利

晨操动态
更新时间：15:00 2026-04-13 HKT
发布时间：15:00 2026-04-13 HKT

周一出跳马向来甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练过程报道如下。

「做好自己」霍宏声跳两段，走势硬净劲度未减，细马保持身壮，依然勇锐无疲态。「穿甲金鹰」戴头罩由艾兆礼跳三段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，双目炯炯有神。

「手到再来」戴头罩由黄宝妮跳两段，有番坠手感，火气好番好多，久沉马有转机。「决一剑」副练跳两段，无之前大闸咁懒，神色活泼番，状态有起色。

「红砖战士」戴头罩由助手跳两段，依然头侧侧，不过毛色唔再淡，马身够实净。「八仟好运」戴头罩由助手跳两段，愈见淡定出脚顺畅，马身实净呈现线条美。

「彩虹七色」戴眼罩及头罩由副练跳两段，推骑反应凌厉，快慢由人步爽神生，马身亦喼得靓。「贤者威枫」戴头罩由助手跳两段，主动抢走跃跃欲试，火气极佳，弗到不得了。

「先到先得」戴头罩由助手跳两段，精神饱满极具朝气，毛色现光泽，持续态勇。「时间宝」戴头罩由金诚刚跳三段，神态专注火力俱备，力度有增无减，大熟大勇。

「龙又生」戴眼罩及头罩由助手跳两段，比前淡定得多，唔再抢口，力度充裕朝气勃勃。「佳登」戴头罩由助手跳两段，规矩得多，无再岳头岳脑，充满朝气进度好。

福星小子心火涌现

「福星小子」步挺力劲身又够壮，锐气正盛。
「福星小子」步挺力劲身又够壮，锐气正盛。

「福星小子」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，锐气正盛。「乘数表」戴头罩由霍宏声跳两段，轻描淡写完成，缰口尽敛好听话，步轻力度又好。

「凡凡有余」戴头罩由布文草地跳两段，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目，近况出色。「龙文鞭影」戴头罩由助手草地跳两段，神色好过之前，马身亦收壮了，复勇八九。

兆文

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