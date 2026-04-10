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内圈捕影│「竞骏辉煌」锐不可当

晨操动态
更新时间：15:30 2026-04-10 HKT
发布时间：15:30 2026-04-10 HKT

不少参战马今朝到内圈出试，场面热闹，现将操练报道如下。

「迅意」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足火气旺盛，马身壮健毛色润泽，前所未见吸引。「竞骏辉煌」助手踱一圈，马身仍是胀卜卜，毛色鲜明，落脚整齐走势爽朗，新胜犹勇锐不可当。

「志醒大将」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度充足，佳态保持有余。「光年八十」助手踱一圈，步挺顺畅有弹力，马身壮健结实，毛色鲜明润泽好睇，近况出色保养得宜。

「辣得准」助手踱一圈，担高头走好神气，有番啖火现好现象，马身靓毛色悦目，重现佳态。「鼓浪好友」助手踱一圈，毛色深润马身极粗壮，步伐稳健力度足够，神采奕奕火气又好，弗到漏油。

高高至高神态生猛

「高高至高」马身收靓火力增强，进度理想。
「高高至高」马身收靓火力增强，进度理想。

「哥伦布」助手踱两圈，情绪安稳好专注，以轻松姿态完成，步挺顺畅贯注力足，朝气勃勃上佳水准。「高高至高」助手踱一圈，淡淡定有朝气，马身收靓现线条，神态生猛火力增强，不断转好进度理想。

「安泰」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，坠手起劲火气极佳，有进无退相当醒神。「宝进」助手踱一圈，毛色好睇，简直亮到发光，神态活泼有火有力，佳态保持体力充沛。

谢锋
 

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