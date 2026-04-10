沙田早晨│「安泰」老蔡紧张跟到实

「安泰」近况勇不可挡，前仗赢马固然表现出色，上仗重返三班跑泥地一哩获亚持续见好，若非受困迟望空已经得手。今次跑番草地更强放心追捧，最特别赛前未有上从化备战，昨朝罕见在沙田试跑，当时蔡约翰同副练一齐睇马，课后跟埋马匹返仓，动态亦有睇头。

「英骏飞驹」阿游落手拖

「英骏飞驹」近两仗安排出争谷草，前仗更在一哩得手，看赛程下周三有两场三班谷草一哩，偏偏派此马今次跑番田草，肯定不会无的放矢。昨朝试跑亦充满搏杀动静，一早已到大圈出跳，当时游达荣不止跟出跟入，课后除了落隧道底接马，甚至落埋手牵引马匹。

昨朝「扶摇势劲」出跳姚本辉跟到实，课后尚要第一时间向鞍上人追问，重视程度尽显。

「扶摇势劲」辉哥急住问

「扶摇势劲」季初受伤，今季迟至元旦日才上阵，然而有的是质素，季内四战交出两冠两亚，尤其上仗赢得轻松，比起前时再进一步。今次升上二班作赛，能否再缔佳绩要跑过至知，但看昨朝出跳姚本辉跟到实，课后尚要第一时间向鞍上人追问，重视程度尽显。

「鼓浪飞凡」小钟有心机

钟易礼换了一顶浅蓝色瓜皮帽笠之后，近期的确手风转顺好多，刚战更赢出一口孖宝，昨朝小钟五点五十分到场，当时并非先试东厩马，而是为文厩「鼓浪飞凡」出跳，只见小钟全程小心翼翼，非常之有心机，更有睇头之后空档休息，仲走去烽火台揾文家良倾谈。



