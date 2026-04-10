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晨光追击│「志醒大将」最弗今次

晨操动态
更新时间：00:01 2026-04-10 HKT
发布时间：00:01 2026-04-10 HKT

一如平日的周四晨课，昨朝出跳马相当踊跃，当中不乏周日参战分子及勇马，现将报导过程如下。
「确好劲」周俊乐跳两段，从容走过，口劲收敛不少，落脚既轻又有力，勇态持续。
  「樱花酒杯」何泽尧跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，双目炯炯有神，状态大勇。
  「龙傲绫罗」潘顿跳两段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，朝气勃勃好省镜。「盛势威枫」戴头罩由助手跳两段，马身壮肌肉展现，步爽充满弹力，火气有增无减。
  「亨骥」戴头罩由助手跳两段，保持身壮力度未减，至吸引缰口改善好规矩，保持勇态。「鲁班精神」戴头罩由助手跳两段，神色不再淡，更有番坠手感，近况大有起色。
  「英骏飞驹」助手跳两段，大旧饭一贯身壮，神态保持活跃，状态无走样。
  「金汇千帅」黄宝妮跳两段，慢速完成听教听话，神采奕奕步轻快力度不错，状态亦勇。

「翠红」戴眼罩及头罩由艾兆礼草闸跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态生猛弗到漏油。
「翠红」戴眼罩及头罩由艾兆礼草闸跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态生猛弗到漏油。

  「钻得胜」布文跳两段，再无抢口，动作也顺畅得多，早课有显著转变。
  「杭至尊」艾道拿跳两段，无咁重身亦无咁论尽，力度增强确认进步。「应龙飞影」戴头罩由袁幸尧跳两段，心无杂念比前专注，灰马身粗壮饶惹好感。

  「龙之悦」戴头罩由杨明纶跳两段，试来精神爽利，完全无稚嫩感觉，胜后更醒神。
  「丰功伟绩」拍「辣得准」跳两段，同样戴头罩及助手试，前驹领先个多马位，一贯伸颈唔太好睇，神态可以马身够轻；后驹想走神态生猛，马身比前结实，重现勇态。
  「志醒大将」潘顿草地跳两段，戴鼻箍，肯转脚且暗火涌现，神采飞扬马身又靓，属季内状态最弗一次。
  「翠红」戴眼罩及头罩由艾兆礼草闸跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态生猛弗到漏油。

兆文

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