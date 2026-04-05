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沙田早晨│「幸运奇兵」阿廖倍紧张

晨操动态
更新时间：15:45 2026-04-05 HKT
发布时间：15:45 2026-04-05 HKT

廖康铭早前谷战五W，再于上期沙田日赛中三元，两次赛事狂扫八W，迅即将成绩榜落后形势逆转，练者向冲冠之路加速前进，务必积极数胡，进一步扩阔领先优势，战意百份百鲜明，今战尤其要留意「幸运奇兵」，事关今朝此马出试期间，练者管接管送紧张到痹。

万事胜利告仔跟返仓

今朝「万事胜利」课后告东尼走到机坪口睇马，之后仲跟住此驹返入去马房。
今朝「万事胜利」课后告东尼走到机坪口睇马，之后仲跟住此驹返入去马房。

告东尼今季同周俊乐合作成绩唔错，八次携手出击取得两冠三亚，今战有匹「万事胜利」当然要留意，况且头三仗名次都系双位数，但刚战初跑田草千六居然拚获第四进步不少，至于今朝操练亦极具睇头，因为课后告仔走到机坪口睇马，之后仲跟住此驹返入去马房。

球星希斯日日咁紧张

昨朝希威森替「球星」出跳后希斯捉住佢倾，到了今朝马匹到内圈出试后走去机坪接马。
昨朝希威森替「球星」出跳后希斯捉住佢倾，到了今朝马匹到内圈出试后走去机坪接马。

「球星」上仗久休复出跑第十名，排十四档早已输了形势，赛后状态进一步纳入正轨，毕竟是上季香港经典杯盟主，打吡也跑第五名，具有一定实力，最重有要是希斯一连两日显露搏杀动静，昨朝希威森替此驹出跳后希斯捉住佢倾，到了今朝马匹到内圈出试后走去机坪接马。

包装明将辉哥落隧道

「包装明将」今朝操练后姚本辉赶落隧道底接马，睇高一线绝对理所当然。
「包装明将」今朝操练后姚本辉赶落隧道底接马，睇高一线绝对理所当然。

「包装」系赛驹向来急进，而且不少更一出即胜，好似「包装明将」就系最佳例子，之后四战虽未能再胜，但全部取得奖金，近三仗更全部上名，上仗转战千四效果极佳，路程啱跑今再接再厉可追捧，睇埋此马今朝操练后姚本辉赶落隧道底接马，睇高一线绝对理所当然。

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