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晨光追击│「侦探传奇」步挺俐落

晨操动态
更新时间：15:00 2026-03-30 HKT
发布时间：15:00 2026-03-30 HKT

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「侦探传奇」戴头罩由助手跳两段，步挺俐落且充满弹力，细马身粗壮，进度理想。「赢得自然」周俊乐跳两段，轻描淡写双耳桐桐，虽较迟转脚但动作俐落。

「显胜高升」戴头罩由潘顿跳两段，仍有少许岳头，不过走势硬朗力度充裕，神采奕奕。「日颂月赞」戴头罩由助手跳两段，坠手暗火涌现，灰马毛色润泽，观感唔差。

「奋斗心」戴头罩由周俊乐跳三段，少少急口要鸳鸯缰操控，神态理想伤愈对办。「德心知遇」戴眼罩由助手跳一段，多次缩耳唔太集中，外观无问题身壮毛色靓。

「包装战仕」杨明纶跳两段，戴头罩及鼻箍，戴埋马定配备虽多，但愈见规矩且步挺开扬。「中环精英」戴头罩由助手跳两段，抢住走好火气，要紧扣缰绳，神态生猛重现朝气。

「川河型驹」戴头罩由助手跳两段，晨操之星一贯卖力，身光颈靓马身喼得好壮。「将睿」戴头罩由助手跳两段，扣住唔急唔抢，落脚轻快力度不弱，态况合格。

「后无来者」戴头罩由助手跳两段，主动想走火气相当之好，马身扎实毛色润泽。「瑶瑶日上」戴头罩由助手跳两段，马劲有番力，神态回旺，去番最佳时候。

金玉良言步挺爽劲

「金玉良言」火力有增无减，弗到爆。
「金玉良言」火力有增无减，弗到爆。

「金玉良言」助手跳两段，聚精会神步挺爽劲有力，火力有增无减，弗到爆。「大番薯」戴头罩由霍宏声草地跳两段，步幅开得好阔又够急劲，精神爽利，火力仍盛。

「林宝精神」戴头罩由希威森草地跳两段，按住走姿态轻松，身壮唔瘦双目有神，依然省镜。「浪漫战神」戴头罩由田泰安草地跳两段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，有进无退。

兆文
 

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