内圈捕影│「大番薯」神态生猛

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「良驹好友」助手踱一圈，多跑无瘦马身仍壮，神态活泼火气好，出脚爽劲有力，体力充沛勇况依然。「大番薯」霍宏声踱一圈，沿途捉到实心火涌现，谷起鸡公颈神态生猛，马身好壮喼得靓，保持勇健。

「林宝精神」希威森踱一圈，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐又硬净，持续态勇未见低落。「十力」助手踱一圈，愈来愈放松汗湿唔多，身扎实且有肌肉，神态集中步顺有力，有焕然一新之感。

「包装战仕」助手踱一圈，情绪安稳好专注，目光锐利精神奕奕，马身愈见实净，力度增强进度理想。「东方宝宝」助手踱一圈，步姿爽朗有弹力，毛色油润好悦目，转仓前已操足态勇，依然省镜。

「伶俐骉驹」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，神色活跃火气保持，操足仍勇。「快靓旺」助手踱一圈，试来精神爽利，神情专注目光如炬，步顺轻快弹力十足，观感胜前重新振作。

朗日雪峰仍在勇境

「朗日雪峰」暗火展现双目有神，未见低落。

「朗日雪峰」助手踱一圈，力度依然充沛，大只仔身好壮，暗火展现双目有神，仍在勇境未见低落。「哪吒」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳健力度不俗，胜后更进神态轩昂。

谢锋