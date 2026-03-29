晨光追击│「加州星驰」暗火涌现

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都试跑，现将操练过程报道如下。

「八骏福升」戴眼罩由钟易礼跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，马身实净外观靓。「加州星驰」戴眼罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感极佳。

「南区旺」戴头罩由助手跳两段，展步顺畅力度不弱，毛色油润展现光泽，观感极佳。「城中勇士」助手跳一段，展步流畅走势硬朗，皮光肉滑马身扎实，正值勇境。

「开心五月」戴眼罩及头罩由助手跳两段，大步冲刺，劲度十足有火有力，甚有好感。「太行美景」戴头罩由助手跳三段，出脚爽劲有力，过终点后余势尚可，伤愈对办神采奕奕。

「花开」戴头罩由助手跳两段，按住走唔急唔抢，力度胜前马身收靓，转好之中。「常尝发财」戴头罩由助手跳一段，慢试轻舒步头，外观仍靓身壮色润，出脚俐落更有弹力。

有派头走势爽劲

「有派头」身壮肌肉起展，朝气勃勃全面回勇。

「有派头」戴头罩由助手跳三段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，朝气勃勃全面回勇。「天威」戴头罩由助手跳两段，步稳力足火气唔差，神态回旺外观省镜，具备争胜水准。

「猛将兄」助手拍伴跳马跳一段，汗湿减少，比前试得淡定，马身愈见扎实，保持理想进度。「魅力星」戴头罩由助手拍「心爱的」跳两段，带点均速但过步畅顺，力度神态均不差，状态对办。

「光年程祥」助手跳两段，戴头罩及面箍，按实顺走情绪稳定，落脚轻巧神态轩昂，马身又够干爽。「电讯骄阳」戴头罩由助手跳两段，轻松自如步伐爽朗，喼到身壮毛色悦目，状态一直见好。

兆文