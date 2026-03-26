晨光追击│「奇异欢星」愈走愈劲

大多马匹留待今朝试跑，昨朝出跳马并非太多，场面较冷清，现将操练报导过程如下。

「奇异欢星」戴头罩由希威森跳两段，轻轻推骑愈走愈劲，火气好到不得了，胜后更上层楼。「永远美丽」戴头罩由助手跳两段，神情集中步伐轻快，毛色有光泽，单讲状态好理想。

「表之星河」戴头罩由副练跳三段，岳高头走神气十足，落脚点地无声，伤愈对办依然省镜。「继往开来」戴头罩由田泰安跳两段，出脚仲系好笨重，而且周身郁，未够集中。

臻至辰步挺力劲

「臻至辰」扣住而驰心火涌现，外观靓毛色金光闪闪。

「快乐之友」助手跳两段，戴头罩及面箍，神情专注，出脚亦无咁重，力度增强明显进步。「臻至辰」戴眼罩及头罩由奥尔民跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲，外观靓毛色金光闪闪。

「快活英雄」戴头罩由助手跳一段，有一股蛮劲要捉实，马身札实出脚爽劲，火力保持。「新力好」戴眼罩及头罩由副练跳两段，精神奕奕饶具朝气，身壮唔瘦，观感非差。

「开心勇驹」戴头罩由潘顿跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。「精彩勇将」戴头罩由黄智弘跳三段，跑规改善了，再无头拧拧，力度增强有点进展。

「饮杯」希威森跳一段，身壮色润外观一向好睇，更重要坠手有番啖火。「超智多宝」戴头罩由艾道拿跳一段，力度好普通，出脚欠爽劲，原地踏步无进展。

「步步合拍」助手拍「魅力星」跳两段，马身收得壮，不过力水一般。「开心指数」潘顿跳两段，清风送爽完成，走势硬朗力度充裕，马身喼得靓。

「膨才」戴头罩由奥尔民跳两段，快开似样似样，身轻步挺够活力，火气亦唔错。

兆文