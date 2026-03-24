沙田早晨│韦达亲接「八心之星」

「八心之星」上仗之前试大闸跻身前列，结果不只试闸表现好，落场一样演出神勇，上仗若非在直路受困稍迟望空，已经取得首场胜利。今仗强势再来路合马勇，补中机会相当之高，睇埋昨朝试跑火旺神生，课后韦达更急不及待到机坪口接马，倍添追捧信心。

「管之友」贺贤拍片

明晚「管之友」重返五班出战，其实牠以往不只在五班赢过，上季在四班也曾取得胜仗，今次落班上阵当然占尽优势。

今仗「管之友」除扳到潘顿执缰外，早前更走到谷草试千七米大闸；昨朝试跑亦充满睇头，交由黄宝妮代操，贺贤则留守烽火台二楼睇实，更罕见地用手机拍低整个出跳过程，足见高度重视。

今仗「粤港资驹」表现如何要跑过至知，不过弗开之马最近再试多课泥闸，动态积极不已；昨朝试跑亦充满搏杀动静，游达荣不但跟出跟入，课后更冲落隧道底接马。

游达荣跟实「粤港资驹」

不知何故，今季游厩仍未出现连捷马，所以「粤港资驹」上仗热倒并不意外，何况该役牠沿途走外叠蚀位。

今仗「粤港资驹」表现如何要跑过至知，不过弗开之马最近再试多课泥闸，动态积极不已；昨朝试跑亦充满搏杀动静，游达荣不但跟出跟入，课后更冲落隧道底接马。

「价值传承」航哥跟得贴

「价值传承」是少有早熟叶厩自购马，抵港跑了三仗，当中两仗一千都跑得好，照计今仗转战谷草一千必合，况且早于上年十一月已试过谷闸，场地性能早已试准。

至于昨朝「价值传承」出跳亦具备搏杀动静，课前已见叶楚航到跑道口向助手教路，出跳后更现身机坪接马，动态肉紧。