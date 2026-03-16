内圈捕影│「当家精彩」步幅开扬

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「魔术控制」助手踱两圈，一贯急口，沿途捉到实心火旺盛，谷起鸡公颈好醒神，步爽力劲重现朝气。「当家精彩」助手踱一圈，身好靓好粗壮，走来神态轩昂，步幅开扬有力，灰马毛色甚靓，依然省镜。

「爆笑」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，活力充沛有进无退。「凝聚美丽」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，神色活跃朝气勃勃。

「有盈勇士」助手踱两圈，步密密轻松完成，步顺爽劲神色畅旺，暗火展现身又靓，佳态保持有余。「良驹好友」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，马身扎实毛色仍靓，未见走样。

创科群英气势如虹

「创科群英」全程岳高头走势硬朗，新胜犹勇。

「创科群英」助手踱两圈，赢开充满气势，目光炯炯有神，全程岳高头走势硬朗，新胜犹勇气势如虹。「蜜蜜送」助手踱两圈，神情专注目光如炬，马身壮得不得了，毛色油润现光泽，神态好不逊赢马时。

「至旺财」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，灰马身壮好实净，火力同样唔错，正值勇境神态轩昂。「电源之驹」助手踱两圈，多跑无瘦马身仍壮，神态活泼火气不弱，力度亦保持有余，仍在争胜水平。

谢锋