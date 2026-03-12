内圈捕影│「价值传承」力度充足

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「价值传承」助手踱一圈，轻描淡定完成，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，朝气勃勃进度理想。「杰出雷霆」助手踱一圈，小心按实顺走，步顺轻快展现弹力，外观讨好身色皆靓，愈来愈有好感。

「包装明将」助手踱一圈，淡淡定有朝气，情绪比前时更好，走势硬朗步挺开扬，皮光肉滑外观省镜。「皇龙飞将」袁幸尧踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，佳态保持有余。

逍遥骑士走势硬朗

「逍遥骑士」步挺开扬，马身札实已在勇境。

「跨境骏马」助手踱一圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身更壮更实净，走势誉满栏边。「逍遥骑士」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身札实神态理想，已在勇境。

「年年友福」助手踱两圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽身好粗壮，一直见好体力充沛。「朗日雪峰」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，大马身壮毛色悦目，劲力保持有余，新胜犹勇无走样。

「幻影旋风」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色唔再淡色，马身亦更见结实，确认踏上最佳时候。「快乐共济」助手踱一圈，试来相当放松，走势硬朗步挺开扬，马身已靓展现线条美，早熟马极速入局。

谢锋